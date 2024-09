Alle Verletzten nach Messerangriff in Siegen außer Lebensgefahr

Alle drei Männer, die durch den Messerangriff in einem Siegener Bus verletzt wurden, sind nicht mehr in Lebensgefahr, wie Behörden mitteilen. Gegen die mutmaßliche Täterin wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen.

Nach dem Messerangriff rund um ein Stadtfest in Siegen sind alle Verletzten außer Lebensgefahr. Das teilten die Staatsanwaltschaft Siegen und die Polizei Hagen in einer gemeinsamen Mitteilung mit. Drei Männer im Alter von 19, 21 und 23 Jahren waren bei einem Messerangriff am Freitagabend lebensgefährlich verletzt worden.

Eine 32 Jahre alte Deutsche hatte in einem Shuttle-Bus zum Stadtfest plötzlich auf Menschen eingestochen. Mindestens sechs wurden dabei verletzt. Die 32-Jährige sei polizeibekannt. Nach dpa-Informationen gibt es Hinweise auf eine psychische Erkrankung der Frau.

Im Video: Siegener Messerattacke im Bus: Terroristischer Hintergrund ausgeschlossen

Gegen sie wurde am Samstag wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Die weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen zu dem Fall würden durch eine Mordkommission geführt, hieß es.