"Amerikas Hitler": Das sagt Trump zu den früheren Anfeindungen von Vize Vance

Erst verteufelte er ihn, nun möchte er an seiner Seite US-Vizepräsident werden: J.D. Vance machte beim Thema Donald Trump eine Kehrtwende. Der Ex-Präsident selbst scheint sich nicht daran zu stören.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Die Republikaner gehen mit Donald Trump und J.D. Vance in die US-Präsidentschaftswahlen im November.

Eine beachtliche Kombi, denn Vance hatte Trump früher heftigst kritisiert – ihn sogar mit Hitler verglichen.

Das scheint der Ex-US-Präsident seinem Running Mate vergeben zu haben: In einem Interview macht Trump auf freundschaftliche Harmonie.

Donald Trump geht mit einem Mann ins Rennen ums Weiße Haus, der ihn früher hart kritisierte und wüst beschimpfte. Am Anfang seiner Polit-Karriere bezeichnete J.D. Vance Trump noch als "moralisches Desaster", einen "totaler Betrüger" und "Amerikas Hitler".

Nun aber will der 39-jährige Vance an der Seite des Ex-Präsidenten der Vizepräsident der USA werden. Ein Sinneswandel, der wohl drastischer kaum sein könnte. In einem ersten gemeinsamen Interview mit dem Sender "Fox News" sprach das Republikaner-Duo nun über sein Verhältnis zueinander. Das berichtet das RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Anzeige

Anzeige

Trump über Vance: Haben "außergewöhnliche Chemie"

Darin verteidigte Trump die früheren Äußerungen seines Wahlkampf-Partners: "Ursprünglich war J.D. wahrscheinlich nicht für mich, aber er kannte mich nicht", so der 78-Jährige und erklärte weiter:

"Und als wir uns dann kennenlernten, mochte er mich vielleicht mehr als alle anderen. Er würde für mich einstehen und so sehr für die Arbeiter kämpfen wie ich. Wir haben einfach eine außergewöhnliche Chemie."

Vance wiederum hatte sich schon in einem früheren Interview mit "Fox News" zu seiner Kehrtwende geäußert: "Ich habe nicht geglaubt, dass er ein guter Präsident sein würde. Er war ein großartiger Präsident. Und das ist einer der Gründe, warum ich so hart daran arbeite, dass er eine zweite Amtszeit bekommt", sagte der derzeitige Senator im Bundesstaat Ohio.

Bevor er mit Trump und der gemeinsamen Kandidatur Schlagzeilen machte, konnte Vance 2016 als Autor internationale Erfolge feiern. In dem Buch "Hillbilly Elegie" geht es um Vances Herkunft, der ländlichen Arbeiterklasse der USA. Von seiner Herkunft versprechen sich die Republikaner nun Stimmen in den heiß umkämpften "Swing States", besonders bei Industriearbeiter:innen.

Vance attackiert Harris

Derzeit arbeitet sich J.D. Vance an der potenziellen neuen demokratischen Konkurrentin, Kamala Harris, ab. Bei Auftritten in den Bundesstaaten Ohio und Virginia bezeichnete er die derzeitige Vizepräsidentin unter anderem als "eine Million Mal schlimmer als Biden". Sie habe die Politik des Amtsinhabers, der am Sonntag seinen Rückzug von der erneuten Präsidentschaftskandidatur bekannt gegeben hatte, mitzuverantworten, so der Tenor. Vance zeichnete das Bild von "vernebelten Räumen", in denen "Elite-Demokraten" den Sturz von Biden konspirativ geplant hätten. Vergangene Woche hatte das Harris-Team den Vizekandidaten als "Extremisten" bezeichnet, der selbst von Großspendern aus dem Silicon Valley "gekauft" worden sei.