Ampel-Aus: Klare Mehrheit der Bundesbürger will frühere Neuwahl als Scholz

Nach dem Scheitern der Ampel-Regierung strebt Kanzler Scholz mögliche Neuwahlen erst im Frühjahr an. Das Wahlvolk hält davon überhaupt nichts.

Das Wichtigste in Kürze Eine deutliche Mehrheit der Deutschen will Neuwahlen nach dem Bruch der Ampel-Koalition.

Über die Hälfte wollen laut ZDF-Politbarometer früher abstimmen als von Kanzler Scholz angestrebt.

Die Schuld am Ampel-Aus geben die Befragten vor allem der FDP von Christian Lindner.

Nach dem Auseinanderbrechen der Ampel-Koalition peilt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) die Vertrauensfrage im Bundestag erst für Januar an. Mögliche Neuwahlen würden sich dann bis ins Frühjahr verschieben. Eine Mehrheit der Bundesbürger:innen lehnt dem aktuellen ZDF-Politbarometer zufolge Scholz' Fahrplan hingegen ab - sie will möglichst schnell an die Wahlurnen.

Große Mehrheit will Neuwahlen

Für einen Neuwahltermin im März sprechen sich 30 Prozent der Befragten aus, für einen früheren Termin 54 Prozent, wie der Sender am Freitag (8. November) mitteilte. 12 Prozent sind demnach der Meinung, dass die Wahl zum regulären Termin im September des kommenden Jahres stattfinden sollte.

84 Prozent fänden es generell gut, wenn es jetzt zu einer früheren Bundestagswahl kommt, nur 13 Prozent fänden das nicht gut. Mitte Oktober sah das noch ganz anders aus. Damals sagten 48 Prozent gut und 45 Prozent nicht gut.

Und schuld daran ist (fast) nur die FDP

Am Mittwochabend war die erste Ampel-Regierung im Bund zerbrochen. 59 Prozent sagten laut ZDF-Politbarometer, es sei gut, dass Scholz Finanzminister Christian Lindner (FDP) entlassen habe. 27 Prozent halten dies nicht für gut. 39 Prozent geben an, alle drei Ampel-Partner seien gleichermaßen schuld. 31 Prozent sehen vor allem bei der FDP die größte Schuld. Die SPD sehen 10 Prozent in der Verantwortung, die Grünen 15 Prozent.

58 Prozent der Bürger:innen erwarten, dass Scholz geschwächt aus der Krise hervorgeht, 32 Prozent rechnen mit einer Stärkung. Für die Liberalen um FDP-Chef Lindner erwarten 74 Prozent eine Schwächung, 16 Prozent eine Stärkung.