Amtseinführung: Diese Staatschefs sollen Zeugen werden, wenn Trump wieder Präsident wird

Eigentlich ist es nicht üblich, dass ausländische Staats- und Regierungschefs der Amtseinführung eines US-Präsidenten beiwohnen. Donald Trump hat für seine Inauguration dennoch eingeladen. Welche Politiker haben eine Einladung erhalten?

Immer wieder hat Donald Trump in seiner politischen Karriere nachgewiesen, auf Konventionen nicht viel zu geben – das ist bei seiner Amtseinführung am 20. Januar nicht anders. Vielmehr würde Trump offenbar gerne einen diplomatischen Schritt gehen, den noch kein US-Präsident gegangen ist. Zumindest, seitdem das US-Außenministerium Buch führt. Der Republikaner hat ausländische Staats- und Regierungschefs eingeladen, der Zeremonie beizuwohnen. Es wäre das erste Mal seit mindestens 150 Jahren. Wer ist eingeladen?

Chinas Präsident Xi Jinping eingeladen

Wie CBS News Mitte Dezember berichtete, erhielt Chinas Präsident Xi Jinping seine Einladung bereits kurz nach Trumps Triumph bei der US-Wahl am 6. November. Ein bemerkenswerter Schritt, finden sich in Trumps Kabinett doch einige Mitglieder, die einen härteren Kurs gegenüber Peking befürworten. Obendrein drohte der Republikaner mit zusätzlichen Zöllen in Höhe von zehn Prozent, sollte die chinesische Regierung nichts gegen den Fentanyl-Handel unternehmen.

Gegenüber Fox News erklärte die designierte Pressesprecherin Trumps, dies sei ein Beispiel dafür, wie der kommende US-Präsident "einen offenen Dialog mit den Staats- und Regierungschefs von Ländern in Gang setzt, die nicht nur unsere Verbündeten, sondern auch unsere Gegner und Konkurrenten sind". Ob Xi die Einladung angenommen hat, sei laut CBS News noch unklar. Anfragen an die chinesische Botschaft in Washington D.C. seien unbeantwortet geblieben.

Selenskyj, Meloni und Orbán auf der Gästeliste

Zudem soll der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj eine Einladung erhalten haben, seine Anwesenheit ist hingegen nicht bestätigt. Kürzlich teilte der Präsident des Kriegs-geschüttelten Landes in einem Interview mit, er hoffe, "dass sich die Unberechenbarkeit von Präsident Trump vor allem gegen die Russische Föderation richtet". Damit bezog sich Selenskyj auf ein mögliches Ende des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine.

Unklar ist auch, ob Ungarns Premierminister Viktor Orbán an den Feierlichkeiten zu Trumps Inauguration teilnehmen wird. Der Politiker der rechtskonservativen Fidesz-Partei stattete Trump erst kürzlich einen Besuch in dessen Domizil in Mar-a-Lago ab. Nach Informationen von CBS News sei Orbán noch unentschlossen, ob er am 20. Januar in Washington D.C. teilnehmen solle.

Außerdem hat Trump nach CNN-Informationen mit Giorgia Meloni eine weitere europäische Regierungschefin eingeladen. Die italienische Premierministerin, die der postfaschistischen Partei Fratelli d'Italia angehört, führt in Rom ein rechtes Dreierbündnis an und scheint sich hervorragend mit Donald Trump zu verstehen. Anfang Januar besuchte sie ihn in Florida, gegenüber dem "Wall Street Journal" fand Trump lobende Worte: Meloni habe Europa "im Sturm erobert". Ihr wird auch ein guter Draht zu Milliardär und Trump-Unterstützer Elon Musk nachgesagt.

Besuch aus Südamerika und Georgien?

Wie der US-Kongressabgeordnete Joe Wilson via X mitteilte, hat auch Salome Surabischwili eine Einladung erhalten. Nach der wohl manipulierten Wahl in Georgien sieht sich die Präsidentin weiterhin als legitime Volksvertreterin des Landes.

Auch zwei lateinamerikanische Präsidenten wurden eingeladen. Sowohl Argentiniens Präsident Javier Milei als auch El Salvadors Präsident Nayib Bukele stehen auf Trumps Gästeliste. Auch sie verfolgen eine rechtsgerichtete Politik.

Keine Einladung für Wladimir Putin

Nicht eingeladen ist hingegen Russlands Präsident Wladimir Putin. Laut "Moscow Times" hat dies Kreml-Sprecher Dmitri Peskow gegenüber Reportern direkt bestätigt. Die Frage, ob Trump gegenüber Putin eine Einladung ausgesprochen habe, verneinte dieser deutlich. Der Republikaner hat mehrfach auf sein gutes Verhältnis zu Putin verwiesen und kündigte an, bald nach seiner Amtseinführung wieder mit dem russischen Machthaber in Kontakt treten zu wollen.

Wer vertritt Deutschland?

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat ebenfalls keine Einladung erhalten. Deutschland schickt aber dennoch einen offiziellen Vertreter zu Trumps Inauguration: Der deutsche Botschafter Andreas Michaelis wird der Zeremonie beiwohnen.

"Wie protokollarisch üblich, ist der deutsche Botschafter in Washington als offizieller Vertreter Deutschlands zur Amtseinführung eingeladen worden", teilte das Auswärtige Amt auf eine Anfrage des "Tagesspiegel" mit. Michaelis erklärte gegenüber der Zeitung, die Amtseinführung sei ein wichtiger Moment und dort werde besonders deutlich, "wie wichtig die Fortsetzung einer engen und guten Zusammenarbeit zwischen den USA und Deutschland ist".