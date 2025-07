Investoren besorgt: Tesla-Aktien stürzen nach Musks Parteigründung ab

Die Tesla-Aktien sind um 7,5% gefallen, was einen Wertverlust von 76 Milliarden Dollar verursacht hat. Die Investor:innen sind besorgt, dass Elon Musks neue politische Partei die Marke Tesla beeinträchtigen könnte.

Das Wichtigste in Kürze Tesla-Aktien erleiden Verlust von 76 Milliarden Dollar durch Musks politische Ambitionen.

Investierende befürchten Ablenkung des CEO durch politische Aktivitäten.

Trump kritisiert Musks Gründung der America Party scharf.

Am Montag (7. Juli) erlebte Tesla einen dramatischen Einsturz seiner Aktien um 7,5% im frühen US-Handel. Dies führte zu einem Verlust von 76 Milliarden Dollar an Unternehmenswert, während die Marktkapitalisierung von über 1 Billion Dollar auf etwa 940 Milliarden Dollar sank. Musks Anteil am Unternehmen verringerte sich um fast 10 Milliarden Dollar und fiel unter 120 Milliarden Dollar.

Elon Musk bleibt trotz dieser Verluste mit einem Vermögen von etwa 400 Milliarden Dollar laut Forbes der reichste Mensch der Welt. Die Tesla-Aktien stehen jedoch unter Druck wegen Musks politischer Ambitionen und seiner Beziehung zu Donald Trump. Zunächst führte Musks Unterstützung für den ehemaligen US-Präsidenten zu einem Verbraucher:innen-Aufschrei. Jetzt sorgt die angespannte Beziehung zwischen Musk und Trump bei Investierenden für Besorgnis, dass Musk von seiner Rolle als CEO abgelenkt werden könnte oder dass das Weiße Haus seine Geschäfte benachteiligen könnte.

Trump: Musk "gerät völlig aus den Schienen"

Dan Ives, Analyst bei Wedbush Securities, äußerte laut der US-Zeitung "The Guardian", dass Musks Gründung einer US-amerikanischen Partei die Investierenden beunruhigen werde. "Musk vertieft sich in die Politik und versucht, das Beltway-Establishment herauszufordern, was genau die falsche Richtung ist, die Tesla-Investierende in dieser entscheidenden Phase der Tesla-Geschichte sehen wollen", sagte Ives. Er fügte hinzu, dass es unter Tesla-Investierenden ein "allgemeines Gefühl der Erschöpfung" gebe, dass Musk – der größte Anteilseigner des Unternehmens – sich nicht aus der Politik heraushalten werde.

Trump kritisierte Musks Pläne zur Gründung der America Party als "lächerlich" und richtete neue Angriffe auf den reichsten Menschen der Welt. In einem Beitrag auf der Truth Social-Plattform schrieb Trump: "Es macht mich traurig zu sehen, wie Elon Musk völlig 'aus den Schienen gerät' und in den letzten fünf Wochen im Wesentlichen zu einem Zugunglück wird."

Musk gründet America Party

Musk verkündete die Gründung der America Party am Wochenende auf seiner X-Plattform. Er schrieb: "Wenn es darum geht, unser Land mit Verschwendung und Korruption zu ruinieren, leben wir in einem Ein-Parteien-System, nicht in einer Demokratie. Heute wird die America Party gegründet, um euch eure Freiheit zurückzugeben."