Amtseinführung Trumps steht bevor - so wird der historische Tag ablaufen

Es wird ein unvergesslicher Tag für die USA werden: Am 20. Januar wird Trump als neuer Präsident seines Landes vereidigt. Ein Überblick über den Ablauf des historischen Events.

Alles, was Donald Trump am 20. Januar erleben wird, könnte ihm zwar wie ein Déjà-vu vorkommen, doch es wird ein einzigartiges Event sein: Nach der für alle Parteien kräftezehrenden US-Wahl 2024 wird er an diesem Tag offiziell als US-Präsident vereidigt. Und das zum zweiten Mal nach 2017.

Traditionell wird in den USA die Amtseinführung der frisch gewählten Präsident:innen feierlich zelebriert - mit viel Pomp. Im Folgenden ein Überblick über den Ablauf der bevorstehenden historischen Amtseinführung Trumps.

Erste Begegnung mit scheidendem Präsidenten im Weißen Haus

Für das designierte Staatsoberhaupt beginnt der Tag der Amtseinführung traditionell mit dem Gottesdienst. Anschließend findet üblicherweise im Weißen Haus eine erste Unterweisung des neuen Staatsoberhaupts und des Vizepräsidenten statt.

Tausende US-Amerikaner:innen erlebten die Vereidigung Trumps 2017 live mit. (Archivbild) © REUTERS

Trump und J. D. Vance werden übereinstimmenden Medienberichten zufolge gemeinsam mit ihren Ehefrauen Melania Trump und Usha Vance im Weißen Haus eintreffen. Dort wird es auch zur ersten Begegnung der neuen Führungsspitze mit dem scheidenden Amtsträger Joe Biden, First Lady Jill Biden, Vizepräsidentin Kamala Harris und dem Second Gentleman Doug Emhoff kommen.

Feierliche Vereidigung vor dem US-Kapitol

Der scheidende Präsident begleitet anschließend im Normalfall seinen Nachfolger zum Kapitol, dem Herzen der US-Politik. Die eigentliche Amtseinführung findet dort auf einer Bühne auf der Westseite des Kapitols statt.

Zu dem mit Spannung erwarteten Höhepunkt des Tages kommt es laut "Sky News" traditionell um 12 Uhr Ortszeit (18 Uhr deutscher Zeit): Zunächst wird der künftige Vizepräsident Vance den Schwur auf die Verfassung ablegen, unmittelbar im Anschluss dann Trump.

Nach der Vereidigung findet ein weiteres Highlight des Tages statt: Der neue Amtsinhaber wendet sich mit der "Inaugural Address" erstmals als neuer Präsident an die Bürger:innen. Traditionell skizziert das Staatsoberhaupt in dieser Rede seine Vision für das Land.

Für die Länge der Rede gibt es keine Ober- oder Untergrenze. Trumps Rede bei seiner ersten Amtseinführung 2017 dauerte laut "Sky News" 17 Minuten. Das Besondere an der Rede ist, dass sie als eine Art Maßstab fungiert, der nach dem Ausscheiden des Präsidenten aus seinem Amt zur Bewertung seines Erfolges herangezogen wird.

Anhänger zelebrieren Präsidenten auf Parade

Im US-Kapitol selbst gibt es im Anschluss ein Mittagsessen, an dem unter anderem das neue Führungsduo teilnimmt. Diese Tradition geht nach Angaben des US-Senats auf das Jahr 1897 zurück.

Der Tag der Amtseinführung endet etwa ab 21 Uhr deutscher Zeit mit einer Parade vom US-Kapitol zum Weißen Haus, bei dem zahlreiche Anhänger:innen des US-Präsidenten diesen bis zum Weißen Haus begleiten.