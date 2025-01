Analyse der Bundesregierung: Beendet Putin bald den Krieg?

Plant Kreml-Herrscher Wladimir Putin ein Ende des Ukraine-Krieges in diesem Jahr? Laut einer internen Einschätzung der Bundesregierung sende Putin Signale, die darauf hinweisen würden.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Laut einer internen Einschätzung der Bundesregierung soll Russlands Präsident Putin 2025 den Ukraine-Krieg beenden wollen.

Demnach sende Putin Signale sowohl an die einheimische Bevölkerung, als auch an die internationale Gemeinschaft.

Ein möglicher Grund dafür könnte die schlechte Lage der russischen Wirtschaft sein, heißt es.

Laut einer internen Analyse der Bundesregierung sendet Russlands Präsident Wladimir Putin Zeichen, dass er den Krieg in der Ukraine in diesem Jahr beenden wolle.

Anzeige

Anzeige

In Russland läuft es wirtschaftlich schlecht

Das berichtet die "Bild" am Freitag (3. Januar) und beruft sich dabei auf Informationen, die die Tageszeitung aus Regierungskreisen erfahren haben soll, die mit der Analyse vertraut sind. Demnach sollen die Signale von Putin nicht nur an die einheimische Bevölkerung gerichtet sein, sondern auch an die internationale Gemeinschaft.

Doch wie kommt diese Einschätzung zustande? Zum Einen soll die immer schlechtere Wirtschaftslage Russlands ein deutliches Indiz sein, heißt es. Zinsen und Lebensmittelpreise steigen aktuell massiv an und verteuern das Leben von Millionen Russ:innen. Zudem verlor der Rubel gegenüber dem Euro alleine in den vergangenen fünf Monaten mehr als 20 Prozent an Wert.

Anzeige

Anzeige

Russland soll bereits an einer Sieg-Inszenierung arbeiten

Weiter berichtet die "Bild" dass ein Bericht der russischen Wirtschaftszeitung "Kommersant" von Dezember 2023 Vorgänge aus dem Kreml, der russischen Machtzentrale, offenlegte. Demnach arbeite die russische Präsidialverwaltung bereits an einem Nachkriegswahlkampf für die Parlamentswahlen 2026.

"Die Präsidialverwaltung geht davon aus, dass das Ende der militärischen Spezialoperation (offizieller russischer Begriff für den Ukraine-Krieg, d. Red.) kommen wird, und darauf muss man vorbereitet sein", zitiert "Kommersant" einen Informanten, schreibt die "Bild". Putin ziele auf Folgendes ab: "Die zukünftigen Ergebnisse der militärischen Spezialoperation sollen in der Gesellschaft als Sieg wahrgenommen werden." Die Arbeit am "Sieg-Image" sei bereits in vollem Gange, heißt es weiter.

Im Video: Trump - "Putin will sich mit mir treffen"

Einschätzung ist nur hypothetisch

Auf Nachfrage äußert sich das Auswärtige Amt jedoch wenig überzeugt vom Friedenswillen Putins. Die anhaltenden Angriffe auf die Ukraine sowie "die weiterhin aggressive Rhetorik der russischen Führung zeigen eindrücklich, dass Putin derzeit nicht ernsthaft an Friedensgesprächen und einem nachhaltigen Frieden interessiert ist", so das Amt. Auch rücke Russland "nicht von seinen Maximalforderungen ab wie der Anerkennung von Annexionen ukrainischen Territoriums".

Nicht offengelegt wird in der internen Einschätzung jedoch, wie Russland den Krieg beenden wolle. Weiter wird klargestellt, dass es sich bei der Analyse lediglich um ein potenzielles Szenario handle und nicht um Fakten, weshalb die Bedeutung der Informationen bislang unklar ist.