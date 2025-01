Selenskyj ist überzeugt: Trump könnte Putin stoppen

Wolodymyr Selenskyj, der Präsident der Ukraine, hofft auf Unterstützung durch den designierten US-Präsidenten Donald Trump, um den anhaltenden Konflikt mit Russland zu lösen.

Das Wichtigste in Kürze Selenskyj sieht in Trump einen potenziellen Vermittler im Ukraine-Konflikt.

Er glaubt, dass Trump die Fähigkeit hat, Putin zu stoppen.

Er sieht den Beitritt zur EU und eine Nato-Einladung als entscheidend für einen gerechten Frieden.

Fast drei Jahre schon dauert der russische Angriffskrieg in der Ukraine - ohne dass eine Lösung des Konflikts in greifbarer Nähe scheint. Ein Mann jedoch könnte dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zufolge Bewegung in den festgefahrenen Konflikt bringen: der designierte US-Präsident Donald Trump. Dieser habe laut Selenskyj die Fähigkeit, Kreml-Chef Wladimir Putin zu stoppen - oder zumindest der Ukraine dabei zu helfen. "Er ist in der Lage, dies zu tun", sagte Selenskyj im ukrainischen Fernsehen.

Ohne USA keine Sicherheit möglich

Selenskyj unterstreicht, dass ein gerechter Frieden für die Ukraine solide Sicherheitsgarantien von ihren Verbündeten erfordert. Dazu gehören der Beitritt zur Europäischen Union und eine Einladung zur Nato. Selenskyj sieht die USA als unverzichtbaren Partner für die Ukraine. "Natürlich sind Sicherheitsgarantien ohne die USA schwache Sicherheitsgarantien für die Ukraine", sagte Selenskyj.

Der ukrainische Präsident plant, sich dafür einzusetzen, dass jeder US-Plan zur Konfliktlösung die Ansichten der Ukraine berücksichtigt. Er betont, dass es um die Unabhängigkeit, das Land und die Zukunft der Ukraine geht und dass die Ukraine in diesen Fragen nicht übergangen werden kann.

Trumps Ukraine-Kurs noch unklar

Noch ist ungewiss, wie Trump im Ukraine-Krieg diplomatisch agieren wird. Vor der US-Wahl hatte er vollmundig versprochen, den Konflikt innerhalb eines Tages beenden zu können. Diese Ankündigung lässt viele Fragen offen und sorgt für Spekulationen über seine tatsächlichen Absichten.

Kritiker äußern Bedenken, dass Trump die US-Waffenlieferungen an die Ukraine drastisch reduzieren könnte. Eine solche Entscheidung würde die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine erheblich schwächen und könnte das Kräfteverhältnis im Konflikt zugunsten Russlands verschieben.

Es gibt Sorgen, dass Trump die Ukraine zu einem Diktatfrieden mit Russland zwingen könnte. Dies könnte Gebietsabtretungen umfassen, die die territoriale Integrität der Ukraine gefährden und die geopolitische Stabilität in der Region weiter untergraben würden. Dieses Einknicken könnte Putins Größenwahn weiter befeuern und den Kreml zu weiteren Angriffskriegen auf seine Nachbarländer animieren.

