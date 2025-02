Angel Hair Schokolade: Ist das der neueste Trend nach Dubai-Schokolade?

Dubai-Schokolade war wohl gestern. Auf TikTok und Instagram macht sich ein neuer süßer Trend breit: Die Angel Hair Schokolade.

Trendforscher:innen prophezeiten schon Anfang Januar das Ende der Dubai-Schokolade. Und jetzt könnte es tatsächlich so weit sein. Denn die ersten Social-Media-Nutzer:innen sind auf den Geschmack von Angel Hair Schokolade gekommen. Wie diese bei den Social-Media-Nutzer:innen ankommt, gibt's im Video zu sehen:

Engelshaar ist nicht gleich Engelshaar

Dem Namen nach zu urteilen, unterscheidet die Angel Hair Schokolade erst einmal nichts von der Dubai-Schokolade. Schließlich besteht auch letztere aus Engelshaar. Doch tatsächlich ist in Angel Hair Schokolade gar nicht drin, was drauf steht. Vielmehr setzt sie sich aus Pistaziencreme, einem Hauch von Vanille, Granatapfel und Himbeere zusammen. Für das Engelshaar sorgt in diesem Fall türkische Zuckerwatte, auf Türkisch "Pismaniye" genannt. Denn bricht man die Angel Hair Schokolade auseinander kommt die Zuckerwatte in ihrer vollen Pracht zum Vorschein. Das wahre Engelshaar in Dubai-Schokolade heißt hingegen "Kadayif" und steht für zuckersüße Teigfäden.

Schokolade zu teuer?

Dass das Ende des Dubai-Schokoladen-Trends nahen könnte, hatten Expert:innen schon Anfang Januar vorausgesagt. Er habe seinen Höhepunkt Ende 2024 erreicht und dürfte bald vorbei sein, geht aus der "Trendstudie 2025" des Instituts für Generationenforschung hervor. In der repräsentativen Umfrage unter 2.030 Teilnehmern gaben 95 Prozent der Konsument:innen der Schokolade an, sie empfänden die Süßigkeit als zu teuer. 100 Gramm Dubai-Schokolade kosten bis zu 20 Euro. Mehr als 60 Prozent planten demnach keinen weiteren Kauf. Doch das könnte auch für den Hype um die Angel Hair Schokolade ein jähes Ende bedeuten. Denn die ist nicht wirklich preiswerter.

Im Online-Shop der belgischen Firma Tucho ist die Angel Hair Schokolade aktuell zwar ausverkauft (Stand 26.2.). Doch eine 230-Gramm-Tafel kostet demnach 19 Euro. Dabei kommen für Besteller:innen aus Deutschland Versandkosten von über neun Euro hinzu.