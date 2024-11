Gehypte Dubai-Schokolade: Mann wollte 45 Kilo nach Deutschland schmuggeln

Vor zwei Wochen stoppten Zöllner einen Lieferwagen mit 45 Kilogramm Dubai-Schokolade, die offenbar illegal über die Grenze geschmuggelt wurden. In den sozialen Netzwerken entwickelte sich ein Riesen-Hype um die Schokolade.

Rund 45 Kilogramm der aktuell im Trend liegenden Dubai-Schokolade soll ein Mann illegal nach Deutschland gebracht haben. Zöllner:innen stoppten den Lieferwagen des 31 Jahre alten Fahrers am Montag vor zwei Wochen (4. November) an der Autobahn 5 in Weil am Rhein (Landkreis Lörrach), wie eine Zollsprecherin mitteilte.

Auf der Ladefläche zählten die Beamt:innen demnach 243 Kartons mit Dubai-Schokolade. Diese ist mit Pistaziencreme sowie gebratenen Teigfäden gefüllt und aktuell populär in sozialen Netzwerken wie Instagram oder Tiktok.

Der Fahrer wollte die Schokolade nach eigenen Angaben aus der Schweiz nach Dortmund liefern. Nachweise über eine Zollabfertigung habe er nicht gehabt. Deshalb werde nun gegen ihn wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung ermittelt. Zudem musste er den Angaben zufolge Einfuhrabgaben von knapp 920 Euro zahlen. Anschließend habe er weiterfahren können.

