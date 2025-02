Antwort auf Trump: Ägypten kündigt Wiederaufbauplan für Gaza an

Ägypten reagiert auf den Druck von Donald Trump und präsentiert einen eigenen Wiederaufbauplan für den Gazastreifen.

Das Wichtigste in Kürze Ägypten stellt einen eigenen Wiederaufbauplan für Gaza vor, um die Palästinenser:innen in ihrer Heimat zu halten.

Trump sorgt mit seinem Plan zur Umsiedlung der Gazaner und der wirtschaftlichen Umgestaltung des Gebiets für weltweite Kritik.

Ägypten und Jordanien lehnen Trumps Pläne ab, woraufhin er ihnen mit Kürzungen der US-Hilfen droht.

Unter dem wachsenden Druck von US-Präsident Donald Trump hat Ägypten einen eigenen Plan für den Wiederaufbau des schwer zerstörten Gazastreifens vorgestellt. "Ägypten unterstreicht seinen Willen, eine umfassende Vision für den Wiederaufbau des Gazastreifens vorzulegen, in einer Weise, die sicherstellt, dass die Palästinenser in ihrem Vaterland bleiben können und ihre Rechte gewahrt werden", erklärte das ägyptische Außenministerium auf der Nachrichtenplattform X.

Die ägyptische Regierung betonte zudem ihre Bereitschaft, mit Trump zusammenzuarbeiten, um einen gerechten Frieden in der Region zu erreichen. In ihrer Stellungnahme bekräftigte sie, dass eine Zwei-Staaten-Lösung mit einem Palästinenserstaat neben Israel der einzige Weg zu langfristiger Stabilität sei.

Trump will Kontrolle über Gazastreifen

Trumps kontroverse Pläne für die Zukunft des Gazastreifens haben zuletzt für Unruhe im Nahen Osten und weltweite Kritik gesorgt. Er kündigte an, dass die USA das Gebiet übernehmen und die rund zwei Millionen Bewohner:innen in arabische Nachbarstaaten umsiedeln würden, um den Küstenstreifen in eine wirtschaftlich florierende "Riviera des Nahen Ostens" zu verwandeln.

Doch Israels Nachbarn Ägypten und Jordanien lehnen die Aufnahme von Palästinenser:innen auf ihrem Staatsgebiet entschieden ab. Als Reaktion darauf drohte Trump beiden US-Verbündeten, die finanzielle Unterstützung aus Washington zu kürzen.