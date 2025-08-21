Anzeige
Bluttat in Völklingen

Saarland: Polizist stirbt durch Schüsse an Tankstelle

  • Aktualisiert: 21.08.2025
  • 20:31 Uhr
  • dpa
Völklingen: Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften in der Völklinger Innenstadt. Als zwei Polizeibeamte einen Tankstellenräuber zu Fuß verfolgen, kam es zu einer tötlichen Auseinandersetzung.
Völklingen: Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften in der Völklinger Innenstadt. Als zwei Polizeibeamte einen Tankstellenräuber zu Fuß verfolgen, kam es zu einer tötlichen Auseinandersetzung.

Nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle im saarländischen Völklingen ist ein Polizist durch Schüsse getötet worden. Nach Angaben der Polizei hatte der mutmaßliche Täter dem Beamten bei einem Gerangel die Dienstwaffe entrissen.

Nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle im saarländischen Völklingen ist ein Polizist durch Schüsse getötet worden. Nach Angaben der Polizei hatte der mutmaßliche Täter dem Beamten bei einem Gerangel die Dienstwaffe entrissen und geschossen.

Zwei Polizeibeamte hatten nach dem Überfall einen der Täter zu Fuß verfolgt, sagte ein Polizeisprecher in Saarbrücken. Es sei zu einem Gerangel gekommen, der Mann habe einem der Beamten die Schusswaffe entreißen können und mehrfach auf die Polizisten geschossen.

Täter von Völklingen wird selbst von Schüssen getroffen

Der Täter sei bei dem Schusswechsel ebenfalls getroffen worden. Er wurde festgenommen. In Völklingen war ein Großaufgebot von Polizei und Rettungskräften im Einsatz. Nähere Angaben zum Alter des verstorbenen Beamten machte die Polizei unter Verweis auf den Schutz der Persönlichkeit nicht.

