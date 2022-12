Argentinien schafft es in irrem Duell gegen Niederlande ins Halbfinale

Das nächste Zitterspiel. Argentinien rettet sich im Elfmeterschießen ins Halbfinale.

Das Wichtigste in Kürze Argentinien ist nach einem Elfmeterkrimi gegen die Niederlande im Halbfinale.

Ein Rekord wurde gebrochen: Insgesamt gab es 15 Gelbe Karten für Spieler beider Teams.

Laut OptaFranz gab es zuvor noch bei keinem Spiel in der Fußball-Geschichte so viele Verwarnungen.

Lionel Messi rannte zum Elfmeterhelden, drückte Emiliano "Dibu" Martínez und auf den himmelblau-weißen Rängen des Finalstadions der Fußball-Weltmeisterschaft herrschte schon pure Titelstimmung. Ex-Bundesliga-Torjäger Wout Weghorst vergoss auf dem Rasen indes bittere Tränen. In einem weiteren irren Elfmeter-Krimi hat sich Argentinien angeführt von Vorbereiter und Torschütze Messi ins Halbfinale gezittert.

"Haben sehr gelitten"

"Wir haben am Ende sehr gelitten. Am Anfang lief es noch gut. Aber wir haben es doch geschafft. Wir sind eine Mannschaft, die weiß, was sie tut. Wir haben Lust zu gewinnen. Wir haben unglaubliche Lust, diese Meisterschaft zu gewinnen", sagte Messi. Minutenlang feierten sie mit den Fans. Den Rasen, auf dem am 18. Dezember das Endspiel angepfiffen wird, wollte erstmal keiner der Argentinier verlassen. "Das waren pure Emotionen", sagte Keeper Martínez: "Wir haben das für 45 Millionen Argentinier gemacht, für das ganze Land."

Die Südamerikaner gewannen am Freitagabend dank Martínez, der zweimal glänzend parierte, in der Runde der besten Acht mit 4:3 im Elfmeterschießen gegen die Niederlande. Nach 120 verrückten Minuten hatte es in einem höchst aufgeladenen und hitzigen Match mit Rudelbildung und 15 Gelben Karten - WM-Rekord - 2:2 (2:2, 1:0) gestanden. Dabei hatte der ehemalige Wolfsburger Weghorst mit einem Doppelpack den zweimaligen Weltmeister gehörig bangen lassen.

Das Elfer-Drama

Im Elfmeterschießen ereilte Oranje der K.o. - wie 2014 im WM-Halbfinale gegen Argentinien. Schon damals blieb Trainer-Routinier Louis van Gaal die Krönung versagt. Mit 71 Jahren klappte es nun wieder nicht, nachdem Martinez die Versuche von Liverpool-Star Virgil van Dijk und Steven Berghuis parierte. Für die Entscheidung sorgte Inter Mailands Stürmer Lautaro Martínez. Danach gab es kein Halten mehr.

"Es war eine unglaubliche Atmosphäre. Die Argentinier haben das Stadion am anderen Ende der Welt gefüllt", sagte er.