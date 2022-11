Artemis-Mission der NASA: Darum fliegen wir wieder zum Mond

Nach längeren Startschwierigkeiten ist es nun soweit: Die NASA startet ihre Mondmission Artemis 1.

Das Wichtigste in Kürze Die NASA hat ihre Mondmission Artemis 1 begonnen.

Im Idealfall soll die Mission wieder Menschen auf den Mond bringen - 50 Jahre nach dem Apollo-Programm.

Die Gründe für das nicht unummstrittene Vorhaben sind vielseitig - aber eine wichtige Rolle spielt wieder einmal das Wetteifern mit China.

Schrittweise Richtung Mond

Das hierfür verwendete Space Launch System, kurz SLS, soll das auf seiner Spitze befestigte Orion-Raumschiff ins All befördern. Dort fliegt Orion zum Mond und soll dann nach 25 Tagen mit einem Fallschirm zur Erde zurückkehren.

Artemis 1 ist vor allem ein Testflug: Zunächst ohne Besatzung, dafür aber mit einigen Experimenten an Bord. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) beispielsweise will die Auswirkungen der Strahlung im All auf den menschlichen, vor allem den weiblichen Körper messen. Mit dem ersten Testflug steht und fällt das weitere Vorgehen:

2024 soll eine Mondumrundung mit Besatzung stattfinden, Flug drei soll 2025 wieder Menschen auf die Mondoberfläche bringen.

Artemis – eine notwendige Mission?

Das Vorhaben findet indes aufgrund mehrerer Faktoren, wie horrender Kosten im oberen zweistelligen Milliardenbereich nicht nur Freunde. Die finanziellen Mittel hierfür wurden noch nicht gänzlich vom US-Kongress gebilligt und auch die ESA muss laut deren Generaldirektor Aschbacher die Mitgliedsstaaten noch um eine Finanzspritze bitten. Kritiker:innen bemängeln eine fehlende Verhältnismäßigkeit angesichts der Tatsache, dass man eine solche Geldsumme auch gut für irdische Belange gebrauchen könnte.

Neues Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen USA und China?

Befürworter betonen jedoch die Möglichkeit, Heranwachsende für Technik zu begeistern, wie die "Zeit" berichtet: "So eine Mondlandung kann einen enormen Effekt auf eine ganze Generation haben", so DLR-Vorstand Walther Pelzer.

Als einer der Hauptgründe für die Mission gilt jedoch Geopolitik. Dass China, die Nummer 2 im All, eine Mondlandung plant, erfreut die NASA nicht. NASA-Chef Bill Nelson sprach in diesem Zusammenhang gar von einer Wiederauflage des "Space Race" der Sechziger. Nelson sprach angesichts des Starts von einem "großartigen Tag".

Neuerungen der Mondmission

Sollte der Testflug glücken, so gilt es, die Crew für die Mission auszuwählen. Eine Neuheit: Es soll zum ersten Mal auch mindestens eine Frau mitfliegen. Ein Crew-Platz könnte auch an deutsche Astronauten wie Alexander Gerst oder Matthias Maurer gehen.

Das Astronautenteam soll dann auch erstmals den lunaren Südpol erkunden.

