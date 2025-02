Der Wahlkampf vor der Bundestagswahl wird von einem Thema bestimmt: Migration. Die Wahlprogramme der Parteien könnten dabei kaum unterschiedlicher sein. Ein Überblick.

Anzeige

"Asylparadies" oder humanitäre Verantwortung?

Das Thema Migration und Asylpolitik dominiert den deutschen Wahlkampf - besonders nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg, der Messerattacke in Aschaffenburg und der Todesfahrt von München. Wie möchten die Parteien die Zuwanderung in Deutschland zukünftig gestalten?

:newstime-Redakteur Emre Bölükbasi erklärt die Migrationspläne der Parteien von AfD bis BSW.

Das gesamte Video kostenlos auf Joyn ansehen.

Anzeige