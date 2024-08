Auf dem Weg zur Zugspitze: Mann leblos in Bergrinne gefunden

Eine Wandertour zur Zugspitze endete für einen Deutschen tödlich. Die Polizei fand die Leiche in einer Bergrinne, nachdem seine Ehefrau ihn als vermisst gemeldet hatte.

Anzeige

Während des Aufstiegs auf die Zugspitze ist ein deutscher Wanderer zu Tode gekommen. Wie die österreichische Polizei am Freitag mitteilte, war der Mann am Donnerstagmorgen in der österreichischen Grenzgemeinde Ehrwald zu einer Tour auf den höchsten Gipfel Deutschlands (2.962 Meter) aufgebrochen.

Im Video: Tödlicher Unfall auf Zugspitze: 18-Jähriger wird von Blitz getroffen und stirbt

Nachdem er nicht wie geplant zu Mittag von der Wanderung zurückgekehrt war, verständigte seine Ehefrau die Polizei. Bergretter aus Ehrwald fanden den Vermissten leblos in einer steilen Bergrinne. Der Tote wurde mit einem Hubschrauber geborgen.



Zu Herkunft und Alter des Mannes sowie zur Todesursache machte die Polizei vorerst keine Angaben. Die Ermittlungen seien noch im Gange, hieß es.