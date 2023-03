Außergewöhnliche Sonneneruption sorgt für Funkausfälle auf der Erde

Auf der Sonne hat sich eine relativ starke Eruption ereignet, welche die NASA mit ihrem Solar Dynamics Observatory aufgezeichnet hat. Das Besondere: Sogar auf der Erde waren die Auswirkungen zu spüren.

Anzeige

Eine besonders starke Sonneneruption der X-Klasse hat sich Anfang März ereignet - und sogar Auswirkungen auf die Erde gehabt. Das in der Erdumlaufbahn befindliche Solar Dynamics Observatory der NASA ist in ständiger Beobachtung der Sonne - und hat Bilder des Ereignisses aufgezeichnet.

Im Video: Forscher entdecken "verbotenen" Planet, den es so gar nicht geben dürfte

Der intensive Ausbruch hochenergetischer Strahlung ereignete sich am Freitag (3. März) und wurde von der NASA als X2.1 kategorisiert - das bedeutet, er war besonders intensiv. Wie auf "Space.com" zu lesen ist, werden starke Eruptionen von Wissenschaftler:innen in drei Kategorien unterteilt: C ist die schwächste, M mittelstark, die Klasse X kennzeichnet die intensivsten Ausbrüche. Die Zahl liefert Informationen über ihre Stärke.

Signalverluste möglich

Die Strahlung der Eruption habe sogar zu einem kurzzeitigen Ausfall im Kurzwellenfunk geführt. "Flieger und Funkamateure könnten bis zu einer Stunde nach der Eruption Signalverluste und andere ungewöhnliche Ausbreitungseffekte auf Frequenzen unterhalb von 30 MHz bemerkt haben", wird "Spaceweather.com" zitiert. Auch die NASA schreibt, dass Sonneneruptionen manchmal so ausgeprägt sein können, dass sie den Hochfrequenz-Funkverkehr, die Stromnetze und die Navigationssignale beeinträchtigen können und damit eine Gefahr für Raumfahrzeuge und Astronaut:innen darstellen.

Ganz überraschend kam die Eruption am Freitag aber nicht: Die Sonne sei in der letzten Zeit sehr aktiv gewesen.