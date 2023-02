Australien: Porträt der Queen verschwindet von Fünf-Dollar-Scheinen

Nach dem Tod von Königin Elizabeth II. verschwindet nun auch ihr Porträt von den australischen Fünf-Dollar-Scheinen. Ihre Nachfolge auf den Geldnoten wird allerdings nicht König Charles III. antreten.

Im September des vergangenen Jahres verstarb Königin Elizabeth II. im Alter von 96 Jahren, nun wird ihr Porträt in Australien auch von der Fünf-Dollar-Note verschwinden. Stattdessen wird allerdings nicht ihr Nachfolger auf dem Thron, König Charles III., zu sehen sein, sondern ein Design, welches die Kultur und Geschichte der Ureinwohner Australiens würdigt. Das hat die australische Zentralbank am Donnerstag (2. Februar) mitgeteilt. "Diese Entscheidung des Zentralbankrats erfolgte nach Beratungen mit der australischen Regierung, die diese Änderung unterstützt", heißt es in der Mitteilung. Die Rückseite werde weiterhin das australische Parlament zeigen.

Für die Gestaltung wolle die Bank Vertreter:innen der indigenen Bevölkerung konsultieren. Andere Geldscheine und Münzen des Commonwealth-Staates zeigen bereits berühmte Kunstwerke und Persönlichkeiten der Aborigines. Bis die neuen Noten in Umlauf kommen, werde es nach Aussage der Bank aber noch einige Jahre dauern. Solange werden die Scheine mit dem Antlitz der Queen weiterhin gedruckt und behalten ihre Gültigkeit.

Seit 1992 zierte die britische Monarchin die Banknote. Nach ihrem Tod war in Australien die Diskussion um die Monarchie neu entflammt. Das neue Staatsoberhaupt von Down Under ist nun König Charles.