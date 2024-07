Auto rast in Pariser Restaurant: Ein Mensch stirbt, mehrere werden verletzt

Zersplittertes Glas, Verletzte und ein Toter – so sieht es in einem Pariser Restaurant am Mittwochabend aus, nachdem ein Auto mit hoher Geschwindigkeit in die Terrasse des Lokals kracht. Die Polizei geht von einem Unfall aus.

Das Wichtigste in Kürze Am Mittwochabend rast ein 24-jähriger Mann mit seinem Auto in ein Restaurant im 20. Arrondissement in Paris.

Der Fahrer ergriff zunächst die Flucht, konnte aber von den Behörden später gefasst werden.

Die Polizei gab an, dass es sich nicht um eine terroristisch motivierte Tat handelte, sondern um einen Unfall.

Kurz vor dem Start der Olympischen Spiele sind zur Abwehr vor Anschlägen viele Polizist:innen und Soldat:innen in Paris unterwegs. Doch am Mittwochabend (17. Juli) wurde der französischen Hauptstadt von einem schweren Zwischenfall erschüttert. Ein Auto krachte in die Terrasse eines Restaurants. Menschen werden zu Boden gerissen, Scheiben zersplittern, es gibt einen Toten und sechs Verletzte. Drei von ihnen werden lebensgefährlich verletzt. Alle Opfer waren Gäste des Restaurants.. Rund 20 unmittelbare Augenzeugen erlitten einen schweren Schock.

Schnell aber wurde klar, dass die Polizei nicht von Terror, sondern von einem Unfall ausging, wie die Zeitung "Le Parisien" und der Sender BFMTV unter Verweis auf erste Ermittlungen berichteten. Demnach fuhr der Wagen am frühen Abend mit hoher Geschwindigkeit in die Außenterrasse eines Restaurants im 20. Arrondissement, einem Stadtbezirk der französischen Hauptstadt.

Unfallfahrer am Abend in Paris festgenommen

Beim dem Fahrer soll es sich um einen 24-Jährigen aus dem Pariser Umland handeln, gegen den Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung eingeleitet wurden, wie die Zeitung "Le Parisien" und der Sender BFMTV meldeten. Der junge Mann, der zunächst die Flucht ergriff, wurde später festgenommen. Ob er Alkohol getrunken oder Drogen genommen habe, werde noch untersucht. Noch direkt am Unfallort war der Beifahrer festgenommen worden. Er soll unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen gestanden haben.

Kurz vor Start der Olympischen Spiele in Paris gibt es eine erhöhte Wachsamkeit der Ordnungskräfte vor möglichen Anschlägen. Polizei und Militär zeigen in der Stadt massiv Präsenz. Nach dem Unfall untersuchten ganz in der Nähe befindliche Soldaten der Anti-Terror-Einheit Sentinelle das Auto auf Sprengstoff, fanden aber nichts, wie der Sender Europe 1 berichtete. Einen terroristischen Hintergrund schlossen die Ermittler demnach am Abend aus.

Restaurant-Unfall weckt böse Erinnerungen

Der schwere Unfall an einem Restaurant und das Großaufgebot an Rettungskräften weckte bei einigen Zeug:innen und Pariser:innen schmerzliche Erinnerungen an die schweren Terroranschläge in der Stadt im November 2015. Islamistische Terroristen hatten damals an verschiedenen Orten 130 Menschen getötet, unter anderem auf den Terrassen von Bars und Restaurants. Dies wurde damals auch als ein Angriff auf die französische Lebensart gesehen.

