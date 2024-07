Vor Olympia-Start in Paris: Fiese Betrugsmasche lauert auf Touristen 

Vor Beginn der Olympischen Spiele in Paris registriert Frankreich eine deutliche Zunahme von Cyberkriminalität. Insbesondere gefälschte QR-Codes sind verstärkt im Umlauf.

Das Wichtigste in Kürze Gut zwei Wochen vor Olympia warnen französische Behörden vor einer neuen Betrugsmasche.

Vermehrt sind gefälschte QR-Codes im Umlauf.

Betrüger:innen versuchen darüber, Bankdaten zu stehlen.

Kurz vor Beginn der Olympischen Spiele sind in Frankreich vermehrt gefälschte QR-Codes im Umlauf. Wie "Le Parisien" meldet, nutzen Betrüger:innen diese Barcodes, um etwa Bankdaten zu stehlen. Dem Bericht zufolge sind in Frankreich aktuell mehr als 800 Strafverfahren zu gefälschten QR-Codes anhängig.

Nach Einschätzung der französischen Organisation für Cybersicherheit UNCyber in der Zeitung "Quest-France" gab es einen deutlichen Anstieg dieser Vorfälle in den vergangenen Monaten. Die Olympischen Sommerspiele, die vom 24. Juli bis zum 11. August 2024 in Paris und an weiteren Standorten in Frankreich stattfinden, werden den Expert:innen zufolge noch mehr Betrüger:innen anlocken.

QR-Codes in Frankreich allgegenwärtig

Ob Speisekarte im Restaurant, Strafzettel, Tickets oder WLAN-Passwort: QR-Codes sind zum Herunterladen einer App oder Öffnen einer Website in Frankreich weit verbreitet. Bei der Betrugsmasche, die aktuell häufig zum Einsatz kommt, wird der gefälschte QR-Code über den echten Code geklebt. Dieser leitet dann auf eine gefälschte Website weiter. Werden dort persönliche Daten wie Kreditkartennummern oder Kontoverbindungen eingegeben, können diese sehr einfach gestohlen werden.

Indem der Cyberangriff über die Kamera erfolgt, umgeht er Antivirenprogramme und Sicherheitsfilter, sagte Cybersicherheitsforscher Len Noe von CyberArk der Zeitung "Le Parisien". Überstehende Ränder beim QR seien oft ein Hinweis auf eine Fälschung. Im Zweifelsfall rät der Experte, den QR-Code nicht zu scannen, sondern die Zielseite etwas des Restaurants über Suchmaschinen oder den App-Store direkt zu öffnen.