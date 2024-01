Autofahrer aufgepasst: In diesem Bundesland könnten Blitzer bald Handy-Sünder überwachen

Wer mit einem Smartphone am Steuer erwischt wird, muss tief in die Tasche greifen. Künftig könnte das für viele ein großes Problem werden: Ein Bundesland plant offenbar die Einführung von Handy-Blitzern.

Das Wichtigste in Kürze Ein Bundesland steht offenbar vor einer Revolution im Straßenverkehr.

Dort sollen schon in diesem Jahr Handy-Blitzer eingeführt werden.

Die Smartphone-Überwachung für Autofahrer:innen könnte eventuell auch bundesweit kommen.

Egal ob bei der Arbeit, in der Schule oder am Steuer - Smartphones lenken viele regelmäßig ab. In letzterem Fall kann das gravierende Folgen haben. Und das nicht nur für die Autofahrer:innen selbst, sondern auch für andere Verkehrsteilnehmer:innen. Ein Bundesland will jetzt deshalb noch stärker gegen Handy-Sünder:innen vorgehen: In Rheinland-Pfalz könnten schon in diesem Jahr Smartphone-Blitzer eingeführt werden.

Über die entsprechenden Pläne wird bereits seit langem berichtet. Laut dem Verkehrsclub ADAC plant das Bundesland eine Gesetzänderung, um Handy-Blitzer in Rheinland-Pfalz einführen zu können. "Schon im kommenden Jahr sollen alle Polizeipräsidien im Land mit der Technik aufgerüstet werden", hatte zudem das Online-Portal "Die Rheinpfalz" im Dezember 2023 geschrieben.

Wie funktionieren Handy-Blitzer?

Ein prominentes Beispiel für diese neuartige Technologie kommt aus den Niederlanden: Das dort entwickelte Monocam-System erkennt, ob Autofahrer:innen etwa ein Smartphone oder ein Tablet in der Hand halten. Dann wird geblitzt - die so entstandenen Fotos werden von geschulten Polizist:innen ausgewertet. Denn: "nicht alle Aufnahmen sind eindeutig", schreibt "Die Rheinpfalz".

Für Deutschland ist das System nicht komplett neu. 2022 gab es in Mainz und Trier ein Pilotprojekt für Smartphone-Blitzer. Sollte die Technologie künftig auf allen Straßen von Rheinland-Pfalz Fuß fassen, könne die Handyüberwachung der ADAC zufolge "in absehbarer Zeit" bundesweit stattfinden. Wer am Steuer mit einem Smartphone erwischt wird, riskiert einen Bußgeldbescheid in Höhe von 100 Euro.

