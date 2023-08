Badeverbot und Strand gesperrt: Beliebter Urlaubsort mit massiven Einschränkungen

Urlaub in der Nachsaison ist in der Regel günstiger, als während der Ferienzeit. Allerdings ist dies auch die Zeit, in der oftmals Sanierungsmaßnahmen beginnen, die den Urlaub einschränken können. So auch im niederländischen Scheveningen.

Das Wichtigste in Kürze Einer der beliebtesten Strandorte in den Niederlanden wird von September an vorübergehend gesperrt.

Grund hierfür sind Sanierungsmaßnahmen.

Diese dauern voraussichtlich bis Ende des Jahres.

Tourist:innen, die sich auf einen Strandurlaub in der beliebten Gemeinde Scheveningen (Niederlande) in der Nachsaison freuen, müssen sich auf Einschränkungen gefasst machen. Grund hierfür ist, dass das größte Seebad der Niederlande mit seinem langen Sandstrand ab September Wartungsarbeiten ausgesetzt sein wird.

Die Strandbaustelle

Zwischen dem "Zwarte Pad" und dem "Hafenkopf" soll an der Instandhaltung des Strandes bis Ende des Jahres gearbeitet werden. Dabei werden insgesamt rund 700.000 Kubikmeter Sand von Baggerschiffen auf den Strand transportiert.

Grund für diese Maßnahme sei, dass immer wieder Wind, Wellen und Strömungen den Sand von der Küste abtragen, schreibt "De Scheveninger". Mit dem Auffüllen des Strandes mit Sand aus der Nordsee soll somit die Küstenlinie "an ihrem Platz bleiben" und das Hinterland vor möglichen Überschwemmungen schützen, ergänzt "T-online".

Strand gesperrt

Da das Gebiet wegen der Baumaßnahme nicht sicher ist, wird der Arbeitsbereich für Strandbesucher gesperrt sein. Insbesondere die großen Maschinen als auch möglicher Treibsand bergen dort eine große Gefahr.

Auch ist es verboten, in der Nähe des Arbeitsbereichs zu baden. Ebenso sollten sich Wassersportler:innen den Baggern und dem Gebiet rund um die Sanierungsmaßnahmen am Strand nicht nähern, so "De Scheveninger". Zudem kann der Arbeitsbereich nicht über die Wasserlinie passiert werden, sondern nur an der Seite der Promenade.

Hunde dürfen sich allerdings auf den 1. Oktober freuen, denn ab diesem Zeitpunkt können diese voraussichtlich wieder an den Strand – allerdings nur an der Leine.

Urlauber:innen, die dennoch einen Strandbesuch geplant haben, können sich während der Bauarbeiten weiterhin am "Zuiderstrand" als auch in dem Bereich des Riesenrads aufhalten und dort baden, ergänzt "T-online".

Der Urlaubsort Scheveningen

Scheveningen liegt im Süden von Holland. Es ist ein Stadtteil von Den Haag. Jährlich kommen rund 18 Millionen Besucher:innen in das einstige Fischerdorf, schreibt "Scheveningen Strand". Zahlreiche Cafés und Restaurants laden hier zum Verweilen ein. Aber auch reichlich Ruhe und Natur finden die Erholungsbedürftigen dort vor.