Baerbock reist nach Syrien und Selenskyj setzt Hoffnung in Trump: die News am Freitag

Außenministerin Annalena Baerbock ist überraschend nach Damaskus gereist. In Österreich ist die geplante Dreier-Koalition gescheitert und die Ukraine hofft auf ein Kriegsende durch Donald Trump. Die wichtigsten News im Überblick.

Baerbock besucht Syrien

Nach dem Umsturz in Syrien stellt Außenministerin Annalena Baerbock der von Rebellen gebildeten Übergangsregierung Bedingungen für eine Neuaufnahme der Beziehungen zu Deutschland und der Europäischen Union. "Ein politischer Neuanfang zwischen Europa und Syrien, zwischen Deutschland und Syrien ist möglich", erklärte die Grünen-Politikerin in Damaskus.

Kann Trump den Ukraine-Krieg stoppen?

Selenskyj setzt große Hoffnungen in den kommenden US-Präsidenten Donald Trump. "Er ist in der Lage, Putin zu stoppen oder, um es anders auszudrücken, uns zu helfen, Putin zu stoppen. Er ist in der Lage, dies zu tun", sagt Selenskyj im ukrainischen Fernsehen.

Dreier-Koalition in Österreich gescheitert

Drei Monate nach der Parlamentswahl in Österreich ist der Versuch, eine Dreier-Koalition zu bilden, gescheitert. Die liberalen Neos verkündeten ihren Ausstieg aus den wochenlangen Koalitionsgesprächen mit der konservativen ÖVP und der sozialdemokratischen SPÖ. Kanzler Nehammer steht unter Druck.

Die wichtigsten Nachrichten am Freitag

