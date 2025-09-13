Anzeige
Brand an Stellwerk

Bahnstrecke Hannover-Berlin: Zugausfälle und Verspätungen

  • Veröffentlicht: 13.09.2025
  • 14:23 Uhr
  • dpa
Article Image Media
© Jens Büttner/dpa

Ein brennender Sicherungskasten an einem Stellwerk sorgt für viele Ausfälle und Verspätungen auf den Gleisen zwischen Hannover und Berlin. Die Ursache ist noch unklar.

Anzeige

Ein Brand in einem Sicherungskasten eines Stellwerks in der Region Hannover sorgt für starke Beeinträchtigungen im Bahnverkehr zwischen Hannover und Berlin. Das Feuer sei aus bisher ungeklärter Ursache in der Nacht auf den Samstag (13. September) ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Derzeit werde untersucht, ob ein technischer Defekt oder Brandstiftung die Ursache für das Feuer war. Der Sicherungskasten befindet sich laut Bundespolizei etwa zwei Kilometer entfernt von dem Stellwerk.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Durch die Störung kommt es laut der Deutschen Bahn im Fernverkehr zwischen Hannover und Berlin zu vielen Verspätungen und Ausfällen. Die ICE- und IC-Züge der Verbindung Hannover – Wolfsburg – Berlin werden umgeleitet und verspäten sich dadurch um bis zu 70 Minuten. Bei den IC-Zügen zwischen Hannover und Magdeburg rechne die Bahn mit einer Verspätung von rund 25 Minuten. Einzelne Züge fallen demnach auch komplett aus.

Anzeige
Anzeige
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Auch im Nahverkehr gebe es laut Bundespolizei viele Zugausfälle und Verspätungen. Teilweise sei ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Am Mittag war unklar, wie lange die Reparaturarbeiten noch andauern werden. Am Abend werden wegen des Zweitliga-Spiels Hannover 96 gegen Hertha BSC viele Gästefans aus Berlin in der niedersächsischen Landeshauptstadt erwartet.

Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 12. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 12. September 2025 | 19:45

  • 26:04 Min
  • Ab 12
:newstime vom 12. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 12. September 2025 | 18:00

  • 11:33 Min
  • Ab 12
:newstime vom 12. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 12. September 2025 | 15:45

  • 11:13 Min
  • Ab 12
:newstime vom 12. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 12. September 2025 | 08:25

  • 04:46 Min
  • Ab 12
:newstime vom 11. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 11. September 2025 | 19:45

  • 25:35 Min
  • Ab 12
:newstime vom 11. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 11. September 2025 | 18:00

  • 11:01 Min
  • Ab 12
:newstime vom 11. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 11. September 2025 | 15:45

  • 09:58 Min
  • Ab 12
:newstime vom 11. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 11. September 2025 | 08:25

  • 04:27 Min
  • Ab 12
:newstime vom 10. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 10. September 2025 | 19:45

  • 25:33 Min
  • Ab 12
:newstime vom 10. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 10. September 2025 | 18:00

  • 12:04 Min
  • Ab 12
Mehr News
urn:newsml:dpa.com:20090101:250910-935-821449
News

Wie reagiert die NATO nach Verletzung des polnischen Luftraums?

  • 13.09.2025
  • 13:30 Uhr
Verletzte bei Gruppen-Schlägerei am Humboldt-Forum
News

Durch mehrere Stiche verletzt: 20-Jähriger stirbt in Berlin

  • 13.09.2025
  • 13:15 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250813-935-766586
News

Mehr Lohn für hunderttausende Leiharbeiter

  • 13.09.2025
  • 12:31 Uhr
Ukraine-Krieg - Kupjansk
News

Russische Einheiten dringen über Tunnel in Richtung Kupjansk vor

  • 13.09.2025
  • 09:10 Uhr
Julia Klöckner setzt auf klare Regeln: Keine Sticker, keine Selfies, weniger Ablenkung im Bundestag.
News

Klöckner kontert Angriffe von Habeck und Lang

  • 13.09.2025
  • 07:45 Uhr
Kinofest
News

Kinofest: Am Wochenende bundesweit für fünf Euro ins Kino

  • 13.09.2025
  • 07:42 Uhr
Climate EPA Rollbacks Monitoring
News

USA: Ausstoß von Treibhausgasen soll nicht mehr gemeldet werden

  • 13.09.2025
  • 07:20 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250913-935-828499
Artikel

Diplomatische Bemühungen nach Israels Luftangriff in Katar

  • 13.09.2025
  • 05:18 Uhr
Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU)
News

Spahns Kritik an Vermögensverteilung stößt auf Zustimmung

  • 13.09.2025
  • 04:31 Uhr
Alexander Hoffmann
News

Hoffmann: Die AfD ist der "Erzfeind"

  • 13.09.2025
  • 00:02 Uhr