Ein brennender Sicherungskasten an einem Stellwerk sorgt für viele Ausfälle und Verspätungen auf den Gleisen zwischen Hannover und Berlin. Die Ursache ist noch unklar.

Ein Brand in einem Sicherungskasten eines Stellwerks in der Region Hannover sorgt für starke Beeinträchtigungen im Bahnverkehr zwischen Hannover und Berlin. Das Feuer sei aus bisher ungeklärter Ursache in der Nacht auf den Samstag (13. September) ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Derzeit werde untersucht, ob ein technischer Defekt oder Brandstiftung die Ursache für das Feuer war. Der Sicherungskasten befindet sich laut Bundespolizei etwa zwei Kilometer entfernt von dem Stellwerk.

Durch die Störung kommt es laut der Deutschen Bahn im Fernverkehr zwischen Hannover und Berlin zu vielen Verspätungen und Ausfällen. Die ICE- und IC-Züge der Verbindung Hannover – Wolfsburg – Berlin werden umgeleitet und verspäten sich dadurch um bis zu 70 Minuten. Bei den IC-Zügen zwischen Hannover und Magdeburg rechne die Bahn mit einer Verspätung von rund 25 Minuten. Einzelne Züge fallen demnach auch komplett aus.

Auch im Nahverkehr gebe es laut Bundespolizei viele Zugausfälle und Verspätungen. Teilweise sei ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Am Mittag war unklar, wie lange die Reparaturarbeiten noch andauern werden. Am Abend werden wegen des Zweitliga-Spiels Hannover 96 gegen Hertha BSC viele Gästefans aus Berlin in der niedersächsischen Landeshauptstadt erwartet.