Bayern: Golfcart fährt in Freizeitpark in Gruppe

In Bayern kam es zu Verletzungen mehrerer Personen, weil ein Mitarbeiter einer Sommerrodelbahn in eine Warteschlange gerast ist. Laut Polizeiangaben seien die Betroffenen nur leicht verletzt.

In einem Freizeitpark in Bayern ist ein Mitarbeiter wohl aufgrund eines medizinischen Notfalls mit einem Golfcart in eine Warteschlange gefahren. Wie ein Polizeisprecher sagte, wurden dabei nach ersten Erkenntnissen sechs der Wartenden leicht verletzt. Bei dem Mitarbeiter des Bayern-Parks ging die Polizei zunächst von mittelschweren Verletzungen aus.

Nach Angaben des Sprechers war der Mitarbeiter am Nachmittag in dem Freizeitpark im niederbayerischen Reisbach (Landkreis Dingolfing-Landau) mit seinem Fahrzeug auf einer abschüssigen Strecke unterwegs, als er vom Weg abkam und in eine Besuchergruppe vor einer Sommerrodelbahn fuhr. Zunächst hatte die "Mittelbayerische Zeitung" über den Vorfall berichtet.