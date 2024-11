Bayern: Leiche von vermisster Seniorin aus Bach geborgen

Die Suche nach der verschwundenen 77-Jährigen in Oberfranken nimmt ein trauriges Ende: Laut Angaben von Behörden fand man die Frau tot auf.

Ein Vermisstenfall hat in der oberfränkischen Gemeinde Unterleinleiter ein tragisches Ende genommen: Rettungskräfte fanden am Vormittag eine am späten Freitagabend von ihrer Familie als vermisst gemeldete Seniorin leblos in einem Bach nördlich der Ortschaft. Der Arzt konnte nur noch den Tod der 77-Jährigen feststellen, wie die Polizeiinspektion Ebermannstadt mitteilte.

Die Angehörigen hatten am Abend gegen 22 Uhr die Polizei alarmiert, weil die höchstwahrscheinlich hilf- und orientierungslose Frau zu Hause nicht anzutreffen war. In der Dunkelheit suchten Polizei und Feuerwehr anschließend mit einem Großaufgebot - inklusive Spürhunden und Drohnen - nach der Vermissten, konnten sie jedoch nicht mehr rechtzeitig finden. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es laut Polizei nicht. Die genauen Todesumstände werden weiter untersucht.