Beliebter Freizeitpark bei Berlin brennt: Karls Erdbeerhof in Flammen

Der beliebte Erlebnishof Karls Erdbeerhof nahe Berlin brennt. Die Feuerwehr ist noch immer im Einsatz.

Karls Erdbeerhof steht in Flammen. Auf dem Gelände des Freizeitparks im brandenburgischen Elstal bei Wustermark ist am Dienstag (6. Juni) ein Brand ausgebrochen. Mindestens ein Gebäude stehe in Flammen, sagte ein Sprecher der Gemeinde Wustermark in der Nähe von Berlin. Ein Sprecher der örtlichen Feuerwehr sprach von einem großen Einsatz. Nähere Informationen sollen nach Angaben der Gemeinde zeitnah folgen. Zunächst hatten andere Medien berichtet.

Mehrere Menschen sind bei dem Brand verletzt worden. Hauptsächlich handele es sich um Rauchgasvergiftungen, so der Sprecher der Feuerwehr. Die Menschen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Es stünden mehrere Gebäude in Flammen und die Einsatzkräfte versuchten aktuell, das Feuer einzugrenzen.

Das Feuer soll nach Angaben der Polizei in einer Werkstatt ausgebrochen sein. Anschließend wurde der Park von den Beamten geräumt und Zufahrtswege zu dem Erlebnispark wurden gesperrt. Die Einsatzkräfte versuchten aktuell, das Feuer einzugrenzen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Tiere gerettet

Der Inhaber von Karls Erlebnishof äußerte sich gegenüber der "BZ" zu den Vorfällen. "Die Feuerwehr ist vor Ort. Am nördlichen Rand vom Erlebnisdorf gibt es ein Bauernhof-Gebäude mit einem Stall, der brennt. Da sind Schweine, Ziegen und Meerschweinchen drin." Die Tiere hätten aber allesamt gerettet werden können. Die Hintergründe zu dem Brand waren zunächst unklar.

Karls Erdbeerhof ist ein Erlebnisdorf für Familien, bei dem sich alles um die Frucht dreht. Jährlich kommen bis zu eine Million Besucher.