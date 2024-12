Bericht: Iraker soll Anschlag auf Augsburger Weihnachtsmarkt geplant haben

Ein Asylbewerber soll laut "Welt" den Weihnachtsmarkt in Augsburg ausgespäht haben. Die Behörden befürchteten einen Terroranschlag und nahmen ihn fest.

Das Wichtigste in Kürze In Augsburg ist möglicherweise ein Terroranschlag vereitelt worden.

Die Polizei nahm einen Iraker fest, der den dortigen Weihnachtsmarkt ausspähte.

Er soll den Islamischen Staat auf Social Media verherrlicht haben.

In Augsburg ist möglicherweise ein Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt verhindert worden. Wie die "Welt" am Freitag (6. Dezember) berichtet, hat die Polizei einen irakischen Asylbewerber festgenommen. Der 37-Jährige soll den Weihnachtsmarkt ausgespäht und Kontakte zum Islamischen Staat gehabt haben. Er stehe nun vor der Abschiebung, hieß es weiter.

Iraker spähte wohl "Christkindlesmarkt" aus

Der Mann wurde dem Bericht zufolge am Mittwoch in Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Augsburg festgenommen. Unter Berufung auf das Umfeld der Sicherheitsbehörden schreibt die "Welt", der Asylbewerber habe im Zuge einer mutmaßlichen Ausspähaktion Fotos vom "Christkindlesmarkt" gemacht. Er habe bereits vorher im Fokus gestanden, weil er mit IS-verherrlichenden Einträgen in den sozialen Medien aufgefallen war.

Der Hinweis auf diese Aktivitäten im Internet kam demnach von einem ausländischen Nachrichtendienst. Den Angaben nach verherrlichte der Iraker immer wieder den Dschihad, also den heiligen Krieg, und postete Videos von Hinrichtungen und Selbstmordattentaten, bei denen mit Sprengstoff ausgerüstete Fahrzeuge als tödliche Waffe eingesetzt wurden.

Einen solchen Einsatz sollen die Behörden auch auf dem Weihnachtsmarkt in Augsburg befürchtet haben. Ali A. soll in Chats auch darüber gesprochen haben, mit einem Auto über einen Weihnachtsmarkt zu fahren. Deshalb erfolgte am Mittwoch der Zugriff durch Anti-Terror-Kräfte.

Der "Welt" zufolge kam der Mann Anfang 2023 nach Deutschland und stellte einen Asylantrag. Aktuell befinde er sich in Abschiebehaft.