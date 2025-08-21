Anzeige
Potenziell gefährlich

Neue Diskussion um Praxisgebühr: Hausärzte warnen vor "unsozialem" Vorschlag

  • Veröffentlicht: 21.08.2025
  • 09:28 Uhr
  • dpa
Die Diskussion um die Praxisgebühr nimmt aktuell wieder Fahrt auf.
Die Diskussion um die Praxisgebühr nimmt aktuell wieder Fahrt auf.© DusanJelicic - stock.adobe.com

Als "alte Leier" bezeichnet Patientenschützer Brysch die neu aufgeflammte Debatte über eine Praxisgebühr. Die Ärzte, die unmittelbar damit zu tun hätten, haben dazu eine klare Meinung.

Anzeige

Der Hausärzte-Verband lehnt den Vorstoß zur Einführung einer Kontaktgebühr für Patient:innen in deutschen Arztpraxen rundweg ab. "Dieser Vorschlag der Arbeitgeber ist nicht nur unsozial, sondern auch komplett undurchdacht", sagte die Verbandsvorsitzende Nicola Buhlinger-Göpfarth der "Rheinischen Post".

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Chronisch Kranke müssten die Gebühr dann Dutzende Male im Jahr bezahlen. "Das würde insbesondere sozial Schwache finanziell komplett überfordern", warnte die Chefin des Hausärztinnen- und Hausärzteverbandes. Auch würde eine solche Gebühr zwingend notwendige Arztbesuche verhindern, mit schweren gesundheitliche Folgen für die Patient:innen, weil etwa Erkrankungen zu spät behandelt würden oder eine Vorsorgemaßnahme nicht stattfinde.

Anzeige
Anzeige

Zu viele Arzt-Patienten-Kontakte

Der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Steffen Kampeter, hatte sich angesichts steigender Zusatzbeiträge bei den Krankenkassen für eine Kontaktgebühr bei jedem Arztbesuch ausgesprochen. Im "Berlin Playbook"-Podcast von "Politico" sagte er, eine solche Gebühr könne eine stärkere Patientensteuerung herbeiführen und "Ärzte-Hopping" begrenzen.

Buhlinger-Göpfarth räumte ein, dass nicht alle Arzt-Patienten-Kontakte notwendig seien. Die Antwort seien aber keine allgemeinen Kontaktgebühren, sondern eine bessere Patientensteuerung. Dafür brauche es ein hausärztliches Primärarztsystem. Dabei ist die Hausarztpraxis immer die erste Anlaufstelle, die bei Bedarf weitere Fachärztinnen und Fachärzte hinzuzieht.

Es hatte schon einmal eine Praxisgebühr gegeben. Von 2004 bis 2012 wurden beim ersten Arztbesuch im Quartal zehn Euro fällig. Die Politik erhoffte sich unter anderem, dass Menschen nicht wegen Bagatellfällen zum Arzt gehen.

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Anzeige
Anzeige

Alte Praxisgebühr ohne Steuerwirkung

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz wandte sich gegen eine Neuauflage einer Praxisgebühr. Stiftungsvorstand Eugen Brysch sprach gegenüber ZDF-"heute" von einer "alten Leier". Die 2012 abgeschaffte Gebühr habe "keine Steuerwirkung" gehabt und Patient:innen teils davon abgehalten, rechtzeitig ärztliche Hilfe zu suchen. Auch der Verwaltungsaufwand für Praxen sei hoch gewesen.

Auch die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi sieht in Kontaktgebühren keinen Beitrag zur besseren Steuerung von Patient:innen. "Sie würden die soziale Schieflage in der medizinischen Versorgung weiter verschärfen", sagte Bundesvorstandsmitglied Sylvia Bühler zu ZDF-"heute". Stattdessen brauche es ein starkes Primärarztsystem und tragfähige Konzepte für die Versorgung in ländlichen Regionen.

Mehr News
In Kalifornien hat sich ein Mensch mit der Pest infiziert. Der Erreger kommt in Flöhen vor, die unter anderem auf Streifen- und Eichhörnchen sitzen.
News

Camper infiziert: Neuer Pestfall in den USA

  • 21.08.2025
  • 11:24 Uhr
Smartphone Google Pixel 10
News

Pixel 10 Pro: Google will Apples iPhone mit KI-Smartphones angreifen

  • 21.08.2025
  • 10:41 Uhr
Kitkat-Club
News

Mutmaßliche Vergewaltigung im Berliner KitKat-Club: Jetzt äußern sich die Betreiber

  • 21.08.2025
  • 10:13 Uhr
Computerspielemesse Gamescom - BND Stand
News

BND auf der Gamescom: Ein Spion-Spiel soll Nachwuchs anlocken

  • 21.08.2025
  • 07:35 Uhr
Protest gegen Änderung der Wahlbezirke in Texas
News

Wahlkreise in Texas werden Republikaner-freundlich zugeschnitten

  • 21.08.2025
  • 01:50 Uhr
Vizepräsident JD Vance in Washington
News

Unter Protest: Vize JD Vance besucht Nationalgarde in Washington

  • 20.08.2025
  • 21:26 Uhr
Kllingbeil im Sommerinterview
News

Klingbeil im :newstime-Sommerinterview: "Weiß nicht, ob Putin ernsthafte Friedensgespräche will"

  • 20.08.2025
  • 20:42 Uhr
Infolge der Waldbrände sind Teile des spanischen Jakobsweg gesperrt.
News

Waldbrände in Spanien: Sperrungen auf dem Jakobsweg

  • 20.08.2025
  • 19:35 Uhr
Unbekanntes Flugobjekt stürzt in Polen in Maisfeld
News

Provokation aus Moskau? In Polen abgestürzte Drohne stammt aus Russland

  • 20.08.2025
  • 17:00 Uhr
Abnehmspritzen
News

Abnehmspritzen im Visier: Tausende Klagen in den USA wegen schwerer Nebenwirkungen

  • 20.08.2025
  • 15:38 Uhr
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 21. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 21. August 2025 | 08:25

  • 05:24 Min
  • Ab 12
:newstime vom 20. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 20. August 2025 | 19:45

  • 26:15 Min
  • Ab 12
:newstime vom 20. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 20. August 2025 | 18:00

  • 11:39 Min
  • Ab 12
:newstime vom 20. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 20. August 2025 | 15:45

  • 10:41 Min
  • Ab 12
:newstime vom 20. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 20. August 2025 | 08:25

  • 04:56 Min
  • Ab 12
:newstime vom 19. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 19. August 2025 | 19:45

  • 25:27 Min
  • Ab 12
:newstime vom 19. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 19. August 2025 | 18:00

  • 11:07 Min
  • Ab 12
:newstime vom 19. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 19. August 2025 | 15:45

  • 10:46 Min
  • Ab 12
:newstime vom 19. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 19. August 2025 | 08:25

  • 05:16 Min
  • Ab 12
:newstime vom 18. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 18. August 2025 | 19:45

  • 23:44 Min
  • Ab 12