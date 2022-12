Der Posten des Botschafters in Moskau ist ein schwieriger und nach Putins Angriff auf die Ukraine einer der anspruchsvollsten. Alexander Graf Lambsdorff soll diesen jetzt wohl übernehmen.

In der deutschen Botschaft in Moskau wird es offenbar bald einen Wechsel geben. Der FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff soll im Sommer 2023 der neue dort ansässige Chefdiplomat werden, wie unter anderem der "Spiegel" unter Berufung auf Ampel-Kreise berichtet.

"So ist es vorgesehen", hieß es zu der Personalie laut "Spiegel". Aktuell ist Géza Andreas von Geyr der deutsche Botschafter in Moskau. Seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine, unter Führung von Wladimir Putin, gilt die Rolle des Diplomaten in der russischen Hauptstadt als eine der schwierigsten.

Lambsdorff bringt Erfahrung mit

Lambsdorff könnte diese Herausforderung meistern. Er ist einer der erfahrensten Außenpolitiker der Ampel-Koalition. Er hat den Krieg Russlands gegen die Ukraine zuletzt mehrfach verurteilt. Zudem hat der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Fraktion erklärt, dass er eine rein diplomatische Lösung des Krieges derzeit nicht für möglich halte.

Lange Zeit hieß es aus Koalitionskreisen, Lambsdorff könnte Botschafter in den USA werden. Laut "The Pioneer" soll stattdessen Andreas Michaelis, Staatssekretär im Auswärtigen Amt und früherer Botschafter in London, neuer deutscher Botschafter in Washington werden.