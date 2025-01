Bericht von der US-Grenze: Wie Trumps Politik Migranten in Angst versetzt

An der US-amerikanischen Grenze zu Mexiko zeigt sich Trumps Politik hautnah. Migrant:innen leben in Angst und Ungewissheit. :newstime-Reporterin Lea Freist ist vor Ort und berichtet direkt von der Grenze.

Anzeige

Die Botschaft ist unmissverständlich: Zwischen der USA und Mexiko steht bereits eine kilometerlange Mauer, nun soll auch das US-Militär an der Grenze eingesetzt werden. Donald Trump ist erst seit etwa einer Woche im Amt, doch lässt keinen Zweifel daran, dass die Abschreckung ausreisepflichtiger Migrant:innen zu seinen Prioritäten zählt. Um herauszufinden, was Trumps Dekrete konkret bedeuten, ist :newstime-Reporterin Lea Freist in den US-Bundesstaat New Mexico gereist.

Freist berichtet direkt von der Grenze: Auf einem Militärgelände entstehen "im Eiltempo" dutzende Abschiebezelte – mit insgesamt 10.000 Betten. Außerdem erklärt Lea, welche Aufgaben US-Soldat:innen vor Ort übernehmen sollen und geht auch auf die symbolische Wirkung des Einsatzes ein: bei Trump-Anhänger:innen und Menschen, die gerne in die USA einreisen würden.

Sehen Sie HIER den Beitrag von :newstime-Reporterin Lea Freist von der US-Grenze auf Joyn.

Anzeige