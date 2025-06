Jeff Bezos will in Venedig heiraten – mit Stars, Superyacht und exklusiv abgesperrten Plätzen. Doch während die Gästeliste glänzt, wächst der Zorn in der Lagunenstadt.

Das Wichtigste in Kürze Aktivistengruppen werfen Jeff Bezos vor, mit seiner Hochzeit in Venedig öffentliche Räume für private Zwecke zu blockieren.

Die Insel San Giorgio Maggiore soll während der Feierlichkeiten exklusiv genutzt und für die Öffentlichkeit gesperrt werden.

Ein streng formulierter Ehevertrag soll verhindern, dass Lauren Sànchez im Falle einer Scheidung Anspruch auf das Milliardenvermögen von Bezos erhebt.

Mega-Hochzeit von Bezos in Venedig

Amazon-Gründer Jeff Bezos will heiraten – vom 24. bis 26. Juni soll die Lagunenstadt Venedig zum exklusiven Schauplatz seiner Hochzeit mit Lauren Sànchez werden. Die Gästeliste ist spektakulär: Leonardo DiCaprio, Katy Perry mit Orlando Bloom, Kim Kardashian, Bill Gates und Ivanka Trump. Laut eines Berichts der "Berliner Morgenpost" hat Bezos bereits fünf Luxushotels für rund 250 Gäste geblockt. Die Trauung soll in Szene gesetzt werden durch Musik von Shakira und eine rekordverdächtige Zahl von Outfitwechseln seiner Verlobten – bis zu 27 Kleider soll Lauren Sànchez tragen, inspiriert von Vogue-Chefin Anna Wintour.

Exklusive Inseln und abgesperrte Bereiche

Ein zentraler Ort des Spektakels: die Insel San Giorgio Maggiore. Die venezianische Öffentlichkeit soll weitgehend ausgeschlossen werden, wenn dort die privaten Feiern beginnen. Auch die 450-Millionen-Euro-Superyacht "Koru" des Paares soll als Veranstaltungsort dienen. Während Bürgermeister Luigi Brugnaro in der Feier eine "einmalige Gelegenheit" sieht, um "Venedig der Welt in seinem besten Licht zu präsentieren", wachsen in der Bevölkerung Wut und Widerstand.

Widerstand auf den Straßen von Venedig

Bürgerinitiativen und Aktivistengruppen schlagen Alarm. Unter dem Motto "Für Oligarchen, ihre Privatpartys und ihr schmutziges Geld ist kein Platz" ruft der Bürgerverband Laboratorio Morion zu Protesten auf. Die Bewegung kritisiert den Verlust öffentlicher Räume und die zunehmende soziale Spaltung der Stadt. Sprecherin Federica Toninello äußert sich deutlich: "Venedig darf nicht zum Tummelplatz für Superreiche werden, während die Bürger die Stadt verlassen müssen, weil sie sich die teuren Mieten nicht leisten können."

Die Stadt als Kulisse – und als Opfer

Die Kritik richtet sich nicht nur gegen den Amazon-Milliardär selbst, sondern auch gegen die lokalen Behörden. Toninello macht dem Stadtrat Vorwürfe: "Wir protestieren auch gegen den Gemeinderat, der die Kommerzialisierung und Ausbeutung der Stadt erlaubt." Die Hochzeitspläne seien nur ein weiteres Symptom eines tiefer liegenden Problems: Venedig werde zunehmend zur Kulisse für reiche Touristen, während das alltägliche Leben für die verbliebenen Einwohner immer schwieriger werde. Toninello, die sich auch gegen Kreuzfahrtschiffe in der Lagune engagiert, sieht die Stadt in einer bedrohlichen Entwicklung: "Venedig verwandelt sich in einen weiteren Spielplatz für Milliardäre, während die Menschen, die dort täglich leben, mit Not, Ausgrenzung und Unsicherheit zurückbleiben."

Der Preis des Glamours

Auch wenn der genaue Ablauf der Hochzeit noch nicht veröffentlicht wurde, scheint eines sicher: Der Alltag in Venedig wird für viele Einwohner an diesen Tagen stillstehen. Absperrungen, Sicherheitsvorkehrungen und eingeschränkter Zugang zu öffentlichen Plätzen werden die Stadt verändern. Für die Gäste wird ein unvergessliches Erlebnis inszeniert – für viele Venezianer bleibt nur Frust.

Ein Vertrag gegen das Risiko

Die mediale Aufmerksamkeit richtet sich nicht nur auf die Feierlichkeiten, sondern auch auf den Ehevertrag. Laut Bild enthält dieser eine sogenannte "Knallhart-Klausel", die Lauren Sànchez im Fall einer Scheidung vollständig vom Bezos-Vermögen ausschließt. Schon bei seiner letzten Scheidung hatte Bezos 38 Milliarden Dollar an Ex-Frau Mackenzie Scott gezahlt. Diesmal soll das nicht noch einmal passieren – der Vertrag sei "ganz bewusst und detailliert ausgearbeitet" worden, um Bezos’ Vermögen zu schützen.

Stadt im Ausnahmezustand

Ob es gelingt, zwischen Glamour und Gemeinwohl eine Balance zu finden, bleibt fraglich. Der Unmut in der Bevölkerung ist real – ebenso wie die Entschlossenheit der Protestgruppen. Während sich auf den Palazzi der Champagner kühl stellt, rüsten sich auf den Straßen viele für den Widerstand.