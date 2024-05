Rihanna, Katy Perry und Co: Diese Superstars fehlten bei Met Gala 2024

Die Met Gala ist das Fashion-Highlight, das sich die US-Prominenz nicht entgehen lässt. Stars wie Kim Kardashian (43) zeigten sich auch 2024 bei der Feier zur Eröffnung der neuesten Ausstellung des Costume Instituts des Metropolitan Museum of Art, andere glänzten dagegen durch Abwesenheit.

Rihanna und Chrissy Teigen waren krank

Ob allein oder zuletzt mit ihrem Partner A$AP Rocky (35): Rihanna (36) prägte in den letzten Jahren mit originellen Looks den roten Teppich der Met Gala. Doch dieses Jahr fehlte die Sängerin.

Wie das Promimagazin "People" enthüllte, hatte eine Grippe Rihanna lahmgelegt. Dabei hatte sie sich schon ein Outfit überlegt, das zu dem diesjährigen Motto "Garden of Time" passte. A$AP Rocky wollte allein wohl nicht gehen, jedenfalls war der Rapper ebenfalls nirgends zu sehen.

Auch Chrissy Teigen (38) war unpässlich. Sie postete im Rahmen einer Instagram-Story ein Foto, das sie mit einer Halskrause aus Schaumstoff zeigte, mit der Caption "@ the Met!" Kein Kostüm, ein Kopfstand sei schiefgegangen, schrieb das Model dazu. Doch der Unfall war wohl nicht der Grund für ihre Abwesenheit, sie wollte dieses Jahr eh nicht zur Met Gala. Zuletzt stand sie 2017 mit Sänger-Gatte John Legend (45) auf dem roten Teppich.

Im Clip: Das waren die schrillsten Outfits bei der Met Gala 2024

Katy Perry ließ sich von einer KI vertreten

Ob als Hamburger oder Kronleuchter: Katy Perry (39) gehörte in den vergangenen Jahren zu den auffälligsten Gäst:innen der Met Gala. Doch wie schon letztes Jahr fehlte sie auch 2024. Die Sängerin ist gerade beschäftigt mit ihrer Jurytätigkeit bei "American Idol".

Katy Perry ließ es sich aber nicht nehmen, das Garten-Motto zumindest virtuell umzusetzen. Mithilfe Künstlicher Intelligenz erstellte sie Bilder, die sie im floralen Look auf dem roten Teppich zeigten. Das Resultat war so gelungen, das sie damit sogar ihre Mutter täuschte, wie sie auf Instagram mit einem Screenshot bewies.

Wo war Taylor Swift?

Laut "TMZ" waren sowohl Taylor Swift (34) als auch ihr neuer Partner Travis Kelce (36) zur Met Gala eingeladen, unabhängig voneinander. Es wäre ihr offizielles Debüt als Paar bei einer Veranstaltung gewesen. Doch nachdem Kelce am Wochenende schon allein bei der Formel 1 in Miami unterwegs war, wurde auch nichts aus dem Pärchenabend am Montag in New York.

Taylor Swift war schon am Wochenende nach Frankreich geflogen, dort geht diese Woche ihre Eras-Tour mit mehreren Gigs in Paris weiter.

Auch Swifts gute Freundin Blake Lively (36) setzte dieses Jahr aus - obwohl sie von vielen als inoffizielle Königin der Met Gala gilt. Eine Begründung für die Abwesenheit der Schauspielerin ist noch nicht bekannt.

Im Clip: Das waren die sexiesten Looks bei der Met Gala 2024

Jared Leto und Ben Affleck

Nicht nur weibliche Stars nutzen den roten Teppich vor dem Metropolitan Museum als Bühne, sondern auch Männer. Jared Leto (52) kam in der Vergangenheit mit seinem abgetrennten Kopf im Arm oder als Karl Lagerfelds Katze Choupette verkleidet. Dieses Jahr ließ sich der Schauspieler und Musiker entschuldigen, er ist mit seiner Band 30 Seconds to Mars auf Tour in Europa.

Jennifer Lopez (54) glänzte als Co-Vorsitzende am größten Modeabend des Jahres in einem mit Kristallen bedeckten nackten Kleid, aber ihr Ehemann Ben Affleck (51) war nirgendwo zu sehen. Ein Vertreter des Schauspielers bestätigte gegenüber "People", dass der Schauspieler gerade bei den Dreharbeiten zu "The Accountant 2" in Los Angeles unabkömmlich sei.