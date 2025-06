US-Präsident Trump hat auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social eine wilde Verschwörungstheorie weiterverbreitet, die behauptet, dass Ex-Präsident Biden durch einen Roboterklon ersetzt wurde.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Präsident Trump teilte eine Verschwörungstheorie über Präsident Biden auf Truth Social.

Trump ist bekannt für die Verbreitung falscher Informationen und Verschwörungstheorien.

Diese Aktion kommt kurz nachdem Biden über seine Krebsbehandlung berichtet hat.

US-Präsident Donald Trump hat am Samstagabend (31. Mai) eine Verschwörungstheorie auf Truth Social geteilt, in der behauptet wird, dass der ehemalige Präsident Joe Biden im Jahr 2020 hingerichtet und durch einen Roboterklon ersetzt worden sei. Diese bizarre Behauptung ist das neueste Beispiel dafür, wie Trump falsche und dunkle Inhalte an seine Millionen von Anhänger:innen verbreitet.

Präsident Donald Trump hat am Samstagabend eine absurde Verschwörungstheorie auf Truth Social geteilt. © https://truthsocial.com/@realDonaldTrump

Die Theorie wurde laut der "New York Times" von einem anderen Nutzer auf Truth Social gepostet und von Trump umgehend weiterverbreitet. Das Weiße Haus hat bisher nicht auf Anfragen zu diesem Post reagiert, in dem Biden erneut Ziel von Trumps Kritik wird. Seit Beginn seiner zweiten Amtszeit hat Trump Biden regelmäßig für verschiedene gesellschaftliche Probleme verantwortlich gemacht und seine geistige Gesundheit infrage gestellt.

Anzeige

Anzeige

Trump blamiert sich bei Treffen mit Südafrikas Präsident

Trump ist bekannt dafür, bereits als falsch entlarvte oder unbegründete Theorien online zu teilen, und seine Vorliebe für Verschwörungen beschränkt sich nicht nur auf soziale Medien. Auch im Weißen Haus hat er falsche Behauptungen verbreitet und sich mit Kabinettsmitgliedern umgeben, die solche Theorien unterstützen.

Auch in den News:

Ein Beispiel dafür ist Trumps Behauptung über weiße südafrikanische Farmer:innen. Während eines Treffens mit dem Präsidenten Südafrikas im Oval Office behauptete Trump fälschlicherweise, dass weiße Farmer:innen Opfer von Massenmorden seien und zeigte ein Bild zur Unterstützung seiner Aussage, das tatsächlich den Konflikt in Ostkongo darstellte. Obwohl es keine polizeilichen Statistiken gibt, die Trumps Behauptung stützen, hält er an der Theorie fest.

Anzeige

Anzeige

Trump verbreitet Fake News wie am Fließband

Während seiner ersten Amtszeit machte Trump laut einer Analyse der "New York Times" 30.573 falsche oder irreführende Aussagen – durchschnittlich 21 pro Tag – und er verbreitete regelmäßig Verschwörungstheorien im Vorfeld der Wahl 2024. Eine Untersuchung von Tausenden seiner Social-Media-Posts innerhalb eines sechsmonatigen Zeitraums im Jahr 2024 ergab, dass mindestens 330 davon eine geheime Verschwörung gegen ihn oder das amerikanische Volk beschrieben.

Trumps Weiterverbreitung der Roboter-Verschwörungstheorie erfolgte einen Tag nachdem Biden den Medien mitgeteilt hatte, dass er sich nach Beginn der Behandlung wegen einer aggressiven Form von Prostatakrebs gut fühle. Trump hat angedeutet, dass Bidens Diagnose nicht neu sei und vor der Öffentlichkeit verborgen wurde.