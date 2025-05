Für US-Präsident Donald Trump zahlt sich der Job im Weißen Haus auch privat aus. Das Vermögen seiner Familie soll in den ersten 125 Tagen seiner erneuten Amtszeit bereits um zwei Milliarden Dollar gestiegen sein, berichten Medien.

US-Präsident Donald Trump und seine Familie profitieren finanziell enorm von der Rückkehr ins Weiße Haus. Das berichtet die "New York Times". Hatte Trump bereits während seiner ersten Präsidentschaft etwa 550 Millionen Dollar verdient, habe er in den vergangenen Monaten allein 320 Millionen Dollar mit der neuen Kryptowährung $Trump eingenommen. Wie es weiter heißt, konnten sich zu einem exklusiven Abendessen mit Trump in der vergangenen Woche 220 Top-Investoren des "Meme Coin" einkaufen. Das Geld soll anschließend an ein Unternehmen geflossen sein, von dem Trump profitiert.

So profitiert der Trump-Clan von der Rückkehr in Weiße Haus

Die Trump Organization, die von den Söhnen des Präsidenten geleitet wird, schließt dem Bericht zufolge derzeit zudem Milliarden-Immobiliendeals ab: über einen Wolkenkratzer in Dubai, ein Luxushotel in Serbien und ein Golf-Resort in Vietnam für 1,5 Milliarden Dollar. Zudem habe Trumps ältester Sohn Donald Jr. Ende April den exklusiven Klub "Executive Branch" in Washington gegründet. Eine Mitgliedschaft dort soll 500.000 Dollar kosten. Zu den Investoren gehören auch die Söhne des US-Sonderbeauftragten Steve Witkoff.

In die Kritik geriet US-Präsident Trump dem Bericht zufolge insbesondere, als er sich jüngst beim Staatsbesuch in Katar einen Luxusjet schenken ließ, obwohl es die US-Verfassung Regierungsvertreter:innen verbiete, Geschenke "von einem König, Prinzen oder ausländischen Staat" ohne Zustimmung des US-Kongresses anzunehmen. Der Jet soll einen Wert von rund 400 Millionen Dollar haben: mehr als alle ausländischen Geschenke an alle früheren US-Präsidenten zusammen. Offiziell gehört er zwar dem Pentagon, Trump darf ihn aber auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt weiterhin nutzen.

Kritik an Nutzung des Präsidentenamtes für massive persönliche Vorteile

"Forbes" schätzt, dass sich der Reichtum der Familie Trump innerhalb eines Jahres auf 5,1 Milliarden US-Dollar verdoppelt hat. Das Weiße Haus hingegen bestreitet, dass sich der Präsident im Amt bereichert: "Die amerikanische Öffentlichkeit hält es für absurd, wenn jemand unterstellt, dass dieser Präsident von seiner Präsidentschaft profitiert", erklärte Pressesprecherin Karoline Leavitt. "Dieser Präsident war unglaublich erfolgreich, bevor er alles aufgegeben hat, um unserem Land öffentlich zu dienen."

Anders sieht das Michael Johnston, Verfasser mehrerer Bücher über Korruption in den USA. "Ich beobachte und schreibe seit 50 Jahren über Korruption, und mir dreht sich immer noch der Kopf", zitiert die "New York Times" den emeritierten Professor. Trump versuche nicht einmal mehr den Anschein zu erwecken, dass er das Richtige tue, sagte der Anwalt und Antikorruptionskämpfer Fred Wertheimer der Zeitung. "Es gibt nichts in der Geschichte Amerikas, das der Nutzung des Präsidentenamtes für massive persönliche Vorteile nahekommt. Nichts."