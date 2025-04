Blackout in Spanien: Beängstigende Möglichkeit als Grund für Stromausfall ausgeschlossen

Die Ursache des massiven Stromausfalls auf der Iberischen Halbinsel wird weiterhin gesucht. Eine besonders beängstigende Möglichkeit wird aber bereits ausgeschlossen.

Nach dem massiven Stromausfall vom Montag (28. April) auf der Iberischen Halbinsel kommt in Spanien eine Cyberattacke als Ursache nicht infrage. Anhand der bisher durchgeführten Analysen werde ein "Cybersicherheitsvorfall ausgeschlossen", sagte der Direktor für den Systembetrieb des spanischen Netzversorgers Red Eléctrica, Eduardo Prieto.

"Wir haben seit gestern bei den Untersuchungen die Unterstützung des (nationalen Cyber-Sicherheitsinstituts) Incibe und des (spanischen Nachrichtendienstes) CNI – und heute Morgen konnten wir abschließend feststellen, dass es keinerlei Eindringen in die Kontrollsysteme von Red Eléctrica gegeben hat, das den Vorfall hätte auslösen können", erklärte Prieto.

Bereits am Vortag hatte EU-Ratspräsident António Costa erklärt, es gebe keinen Hinweis auf einen Cyberangriff als Ursache für den großflächigen Stromausfall in Spanien und Portugal. In beiden Ländern war die Stromversorgung am Dienstag (29. April) nahezu komplett wiederhergestellt.