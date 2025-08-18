Anzeige
Produkt Lebensfreude betroffen

Bakterium-Gefahr: Kneipp ruft Duschgel zurück

  • Aktualisiert: 18.08.2025
  • 16:39 Uhr
  • Joachim Vonderthann
Eine Frau verwendet Duschgel unter der Dusche.
Eine Frau verwendet Duschgel unter der Dusche.© imago images/YAY Images

Bei einzelnen Chargen des Kneipp-Duschgels Lebensfreude wurde ein Bakterium festgestellt. Der Verkauf wurde gestoppt.

Anzeige

Inhalt

  • Kneipp ruft Pflegedusche Lebensfreude zurück
  • Duschgel kann Bakterium enthalten
  • Für Immungeschwächte gefährlich
Anzeige
Anzeige

Kneipp ruft Pflegedusche Lebensfreude zurück

Kneipp ruft mehrere Chargen der Aroma-Pflegedusche Lebensfreude zurück, weil in einigen der Produkte ein Bakterium festgestellt wurde. Betroffen sind die Chargen 2506917, 2506918 und 2506919, wie das Unternehmen mit Sitz in Würzburg mitteilte. Der Chargencode sei auf dem oberen Tubenfalz zu finden. Das Produkt hat die Größe 200 Milliliter und die EAN 4008233114781.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Anzeige
Anzeige

Duschgel kann Bakterium enthalten

Bei der standardmäßigen Qualitätskontrolle sei in den genannten Chargen das Bakterium Burkholderia cepacia nachgewiesen worden. "Bei Personen mit geschwächtem Immunsystem kann es zu Infektionen kommen. Das Produkt sollte daher nicht weiterverwendet werden", schreibt das Unternehmen. Der Verkauf und weitere Vertrieb der betroffenen Chargen sei umgehend gestoppt worden. Für Menschen ohne gesundheitliche Vorbelastung gelte die Nutzung als weitestgehend risikofrei.

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

S.E. Chavegrand
News

Offenbar bereits mehrere Todesfälle

Gefährlicher Erreger entdeckt: Rückruf für beliebte Käsesorten

Wegen einer möglichen Verunreinigung mit Listerien ruft der französische Hersteller S.E. Chavegrand drei Käsesorten zurück. Der Verzehr kann besonders für Schwangere, ältere Menschen und Personen mit geschwächtem Immunsystem gefährlich sein.

  • 13.08.2025
  • 16:25 Uhr
Anzeige
Anzeige

Für Immungeschwächte gefährlich

Kneipp empfiehlt betroffenen Kund:innen, das Duschgel im Handel zurückzugeben. Der Kaufpreis werde auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet.

  • Verwendete Quellen:
  • Nachrichtenagentur dpa
  • Lebensmittelwarnung.eu
Mehr News
Krankenkassen
Artikel

Rechnungshof warnt: Müssen Krankenversicherte tiefer in die Tasche greifen?

  • 18.08.2025
  • 17:30 Uhr
LIVE
News

LIVE im Newsticker: Selenskyj bei Trump – es geht um die Zukunft der Ukraine

  • 18.08.2025
  • 17:07 Uhr
Außenminister Wadephul besucht Japan und Indonesien
News

Sollen deutsche Soldaten in die Ukraine? Wadephul: "Muss verhandelt werden"

  • 18.08.2025
  • 16:51 Uhr
US-Präsident Trump
News

Wegen angeblichen Wahlbetrugs: Trump will Briefwahl abschaffen

  • 18.08.2025
  • 16:36 Uhr
Varta Batterien
News

Chinas Batterie-Revolution: Lithium-Metall-Batterie mit doppelter Energie-Dichte vorgestellt

  • 18.08.2025
  • 16:29 Uhr
Russlands Präsident Wladimir Putin in seiner Regierungsmaschine bei dem Treffen mit Donald Trump in Alaska.
News

Putin musste mit einer Menge Bargeld zum Alaska-Gipfel reisen

  • 18.08.2025
  • 16:05 Uhr
Marius Borg Høiby
News

Marius Borg Høiby: Vorwurf der Vergewaltigung - Anklage gegen Mette-Marits Sohn erhoben

  • 18.08.2025
  • 14:53 Uhr
Donbass-Arena
News

Russland fordert Aufgabe des Donbass - Das wären die Folgen für die Ukraine

  • 18.08.2025
  • 14:30 Uhr
Waldbrände in Spanien
News

Verheerende Waldbrände in Spanien: Feuerwehrmann ist viertes Todesopfer

  • 18.08.2025
  • 14:05 Uhr
Die US-Luxusvilla «Billionaire» in Los Angeles mit 21 Badezimmern
News

"Unerhört viele Quadratmeter": Linke will Sondersteuer auf Luxusvillen

  • 18.08.2025
  • 13:54 Uhr
Alle :newstime-Sendungen finden Sie jederzeit kostenlos auf Joyn
:newstime vom 18. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 18. August 2025 | 18:00

  • 11:16 Min
  • Ab 12
:newstime vom 18. August 2025 | 15:55
Episode

:newstime vom 18. August 2025 | 15:55

  • 10:31 Min
  • Ab 12
:newstime vom 18. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 18. August 2025 | 08:25

  • 05:25 Min
  • Ab 12
:newstime vom 17. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 17. August 2025 | 19:45

  • 14:21 Min
  • Ab 12
:newstime vom 17. August 2025 | 17:45
Episode

:newstime vom 17. August 2025 | 17:45

  • 11:29 Min
  • Ab 12
:newstime vom 17. August 2025 | 16:00
Episode

:newstime vom 17. August 2025 | 16:00

  • 11:04 Min
  • Ab 12
:newstime vom 16. August 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 16. August 2025 | 19:55

  • 09:18 Min
  • Ab 12
:newstime vom 16. August 2025 | 18:10
Episode

:newstime vom 16. August 2025 | 18:10

  • 12:37 Min
  • Ab 12
:newstime vom 16. August 2025 | 16:30
Episode

:newstime vom 16. August 2025 | 16:30

  • 10:32 Min
  • Ab 12
:newstime vom 15. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 15. August 2025 | 19:45

  • 25:45 Min
  • Ab 12