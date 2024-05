Blitzeinschlag in Soest: Zeltlager wird evakuiert

Bei einem Pfingstzeltlager sorgte ein Blitzeinschlag für einen Großeinsatz der Rettungskräfte.

Das Wichtigste in Kürze Auf dem Gelände eines Zeltlagers in Soest ist ein Blitz eingeschlagen.

Ein Großaufgebot der Feuerwehr rückte aus.

Rund 700 Kinder und Betreuer:innen mussten evakuiert werden.

Ein unerwarteter Abbruch ereilte die Teilnehmer:innen eines Pfingstzeltlagers in Soest in Nordrhein-Westfalen, als am Sonntagnachmittag (19. Mai) gegen 14 Uhr zweimal ein Blitz in unmittelbarer Nähe einschlug.

Rund 700 Kinder und Betreuer:innen sollen anwesend gewesen sein. Sie wurden vorsichtshalber evakuiert, so ein Bericht der "Bild". Einige sollen über Kribbeln in den Beinen geklagt haben.

Großeinsatz nach Blitzeinschlag

Ein Großaufgebot von Feuerwehr, Polizei und Notärzten rückte aus, um die Lage zu sichern. Nach Angaben der Feuerwehr gibt es jedoch augenscheinlich keine Verletzten. 38 Personen wurden zur Sicherheit in Krankenhäuser gebracht.

Insgesamt 200 Einsatzkräfte sollen im Einsatz gewesen sein. Neben der Feuerwehr auch Malteser, DLRG und das Rote Kreuz. Das Zeltlager wurde vorerst unterbrochen.