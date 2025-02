"Bollwerk gegen illegale Migration": AfD-Chefin Weidel lobt bei Orban-Besuch "großes Vorbild" Ungarn

Die AfD betont seit Jahren ihre Nähe zur rechtspopulistischen und EU-kritischen Politik von Ungarns Ministerpräsidenten Orban. Den traf Weidel nun kurz vor der Bundestagswahl.

Anzeige

Ideologisch stehen sich die beiden nahe, doch Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat Alice Weidel (AfD) eines voraus: Regierungsverantwortung. Immer wieder präsentiert sich Orbán innerhalb der EU als Störfaktor, der Vorsitzende der rechten Fidesz-Partei teilt mit der AfD-Chefin seine Ansichten zu Europa.

Auch darüber hinaus gibt es Überschneidungen zwischen Weidels Partei und Orbáns Positionen. Beide setzen sich trotz des Angriffskriegs in der Ukraine für eine Wiederherstellung der Beziehungen Europas zu Russland ein und beide teilen Vorstellungen zu restriktiver Migrationspolitik.

Bei ihrem Besuch am Mittwoch (12. Februar) in Budapest lobte Weidel Ungarn in höchsten Tönen und bezeichnete es als Vorbild. "Ungarn ist das Bollwerk gegen illegale Migration", sagte sie bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Regierungschef Viktor Orban. Ungarn sei für die AfD ein Symbol für Vernunft, Souveränität, Unabhängigkeit und Meinungsfreiheit. Für den Fall einer AfD-Regierungsbeteiligung in Deutschland versprach Weidel: "Wir werden dem Pfad von Ungarn, unserem großen Vorbild, folgen."

Anzeige

Anzeige

Weidel und Orban trafen sich an dessen Amtssitz im früheren Karmeliterkloster auf der Budapester Burg zu einem Gespräch. Am Vorabend gab es dem Vernehmen nach auch ein gemeinsames Abendessen. Der Auftritt bei der Pressekonferenz vor ungarischen und deutschen Fahnen wirkte wie ein Staatsbesuch. Orban schrieb zuvor bei X, er habe heute die Zukunft Deutschlands empfangen. "Es war eine Ehre, Sie in Budapest zu empfangen, Vorsitzende Alice Weidel!"

Deutschland sei schwach geworden, sagte Weidel. Sie kritisierte die deutsche Energie- und Migrationspolitik und bekräftigte die Position der AfD, die Kompetenzen der Europäischen Union zurückzubauen.

Die Initiative für das Treffen war von der AfD ausgegangen. Orban hatte der "Neuen Zürcher Zeitung" gesagt, Weidel habe um dieses Treffen gebeten. Die AfD betont seit Jahren ihre Nähe zur rechtspopulistischen und EU-kritischen Politik des seit 2010 in Ungarn regierenden Orban. Im vergangenen Jahr sagte Weidel, sie habe volle Bewunderung für Orban, ebenso wie für den österreichischen FPÖ-Politiker Herbert Kickl.