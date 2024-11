Nach den tödlichen Hurrikans in den letzten Wochen trifft die USA erneut ein schwerer Sturm: Im Bundesstaat Washington stirbt eine Frau, nachdem ein Baum umfällt. Viele Sachschäden werden gemeldet, Hunderttausende Haushalte sind vom Stromnetz getrennt.

Am Dienstagabend (19. November) herrschte im Nordwesten der USA Sturmwarnung: Ein als Bomben-Zyklon eingestufter Sturm brachte nicht nur Starkwinde und Regen mit sich, sondern auch Verwüstung und den Tod mindestens einer Person.

Zyklon kostete bereits Menschenleben

Sobald sich ein Sturm extrem verstärkt, spricht man von einem Bomben-Zyklon. Genau das soll jetzt dem Nordwesten der USA bevorstehen, wie NTV berichtet. Vorhergesagt seien übermäßiger Regen und orkanartige Stürme.

Was kommen wird, ist nicht klar - aber bereits jetzt hat der Zyklon neben dem Tod von mindestens einer Person zu Schäden an Fahrzeugen geführt und Stromausfälle in mehr als 600.000 Haushalten angerichtet.

Die Staaten Oregon und Washington im Nordwesten der USA erleben derzeit den "stärksten atmosphärischen Fluss der Saison". Darunter wird ein "Band feuchtegesättigter Luft in 1 bis 2,5 km Höhe mit einer Breite von etwa 500 Kilometern und einer Länge von rund 2000 Kilometern und mehr" verstanden, wie der Deutsche Wetterdienst erklärt.

