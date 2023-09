Nach dem Zug-Chaos in München am Donnerstag liegt nun die Fernstrecke zwischen Berlin und Hamburg lahm. Laut Deutscher Bahn sind Vandalismusschäden wohl die Ursache.

Ein Brand an der Bahn-Infrastruktur in Hamburg hat große Folgen: Zwischen der Hansestadt und Berlin fallen derzeit zig Fernverkehrszüge aus. Die örtlichen Landespolizeibehörden hätten inzwischen die Ermittlungen aufgenommen, gab die Deutsche Bahn in einer Erklärung bekannt. Eine schnelle Lösung ist nicht in Sicht.

Offenbar seien "Vandalismusschäden" für das entstandene Chaos verantwortlich, schrieb das Unternehmen in der Mitteilung. Expert:innen setzen demnach alles daran, das Problem so rasch wie möglich zu beheben. Eine Wiederaufnahme des Zugverkehrs zwischen Hamburg und Berlin werde voraussichtlich erst im Laufe des Abends möglich sein.

Ein Sprecher der Hamburger Feuerwehr berichtete, dass es in der Nacht zu Freitag in mehreren Stadtteilen zu Bränden in Kabelschächten der Deutschen Bahn gekommen sei. Dabei seien Versorgungsleitungen für Signal- und Kommunikationstechnik betroffen gewesen.

11 Züge bereits ersatzlos gestrichen

Auch ein DB-Sprecher sagte, dass ein Brand "an der Infrastruktur der Deutschen Bahn in Hamburg" die Ausfälle verursacht habe. Nahverkehrsverbindungen seien ebenfalls betroffen. "Die Fernverkehrszüge werden teilweise über Uelzen umgeleitet oder fallen aus", hieß es weiter von der Bahn.

Bereits bis 10 Uhr am Freitag (8. September) addierten sich die Verspätungen auf insgesamt über 1.200 Minuten. 11 Züge zwischen Hamburg und Berlin mussten ersatzlos gestrichen werden, während 17 weitere Züge teilweise und 21 Züge erheblich verspätet waren.

Sowohl Fernverkehrs- als auch Nahverkehrsdienste seien von den Auswirkungen betroffen. Ein Großteil der Fernverkehrszüge werde derzeit entweder über die Strecke Uelzen umgeleitet oder müsse ersatzlos gestrichen werden. Als alternative Reisemöglichkeit bestehe die Option, über Hannover umzusteigen, wodurch sich jedoch die Fahrtdauer erheblich verlängert.