Brand im Oberhausener Centro-Gelände - Weihnachtsmarkt geräumt

In einem leerstehenden Gebäude des Einkaufszentrums Centro bricht ein Feuer aus. Ein Sachverständiger soll am Tag danach den Brandort begutachten.

Nach einem Feuer in einem leerstehenden Gebäude im Oberhausener Centro-Gelände soll ein Sachverständiger den Brandort untersuchen.

Am Donnerstagabend (19. Dezember) war ein Weihnachtsmarkt in dem Einkaufszentrum vorsorglich geräumt worden. Nach Angaben der Feuerwehr brannte es in einem ehemaligen China-Restaurant.

Ein Polizeisprecher sagte am Freitag (20. Dezember), die Ursache müsse nun ermittelt werden. Der Sachverständige werde im Tagesverlauf vor Ort seine Arbeit aufnehmen. In der Nacht habe es noch Nachlöscharbeiten gegeben.

Verletzte gab es nicht. Die Feuerwehr war mit rund 60 Einsatzkräften vor Ort. Für die Bevölkerung habe das Rauchgas keine Gefährdung bedeutet.