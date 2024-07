Kokain ist eigentlich eine Droge, die nur Menschen Probleme bereitet. Nun wurde das Rauschgift auch bei Haien in Brasilien nachgewiesen.

Das Wichtigste in Kürze In Rio de Janeiro sind Haie positiv auf Kokain getestet worden.

In den Lebern und Muskeln von 13 Scharfnasenhaien konnte die Droge nachgewiesen werden.

Als Grund wird der hohe Kokain-Konsum in der brasilianischen Metropole und damit zusammenhängende Drogenabfälle im Abwasser vermutet.

Haie auf Kokain - was nach einem mittelmäßigen Science-Fiction-Film klingt, ist jetzt in der brasilianischen Küstenmetropole Rio de Janeiro Realität geworden.

Drogenabfälle im Abwasser vermutlich Ursache

Dort wiesen Forscher:innen des Oswaldo Cruz Instituts in den Lebern und Muskeln von 13 Scharfnasenhaien das Rauschgift nach, wie die in der Fachzeitschrift "Science of The Total Environment" veröffentlichte Studie zeigt. Der Hintergrund ist dramatisch: Die Daten würden auf die großen Mengen der Droge hinweisen, die in der Stadt konsumiert und über die Abwässer ins Meer entsorgt würden, hieß es.

"In Brasilien haben Studien bereits die Kontamination von Wasser und einigen Wasserlebewesen, zum Beispiel Muscheln, durch Kokain nachgewiesen. Unsere Analyse ist die erste, bei der die Substanz in Haien gefunden wurde", sagt der Pharmazeut Enrico Mendes Saggioro, einer der Forscher, der zusammen mit der Biologin Rachel Ann Hauser-Davis für den Fund verantwortlich ist.

Brasilien hat massives Kokain-Problem

Nach dem jüngsten Weltdrogenbericht, der 2024 vom Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) veröffentlicht wurde, gehört Brasilien zu den größten Kokainkonsumenten weltweit.

Für Erkenntnisse über die genauen Auswirkungen des Kokains auf die Haie bedarf es spezifischen Studien. Laut Hauser-Davis wird jedoch vermutet, dass das Wachstum, die Reifung und möglicherweise die Fruchtbarkeit der Tiere durch die Droge beeinflusst wird.

Die Tiere spielen der Biologin zufolge als Raubtiere eine zentrale Rolle in der Nahrungskette im marinen Ökosystem - über sie können Umweltschäden, einschließlich verschiedener Formen der Verschmutzung, erkannt werden.

