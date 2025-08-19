Anzeige
Verunglückte Ex-Biathletin

Schmuckstück in Gedenken an Laura Dahlmeier: Mutter postet "Brücke ins Paradies"

  • Aktualisiert: 20.08.2025
  • 15:36 Uhr
  • dpa
Laura Dahlmeier kam beim Bergsteigen in Pakistan durch einen Steinschlag ums Leben.
Laura Dahlmeier kam beim Bergsteigen in Pakistan durch einen Steinschlag ums Leben.© Uwe Lein/dpa

Mit einem Posting auf Instagram sorgt die Mutter der verstorbenen Ex-Biathletin Laura Dahlmeier für emotionale Reaktionen. Offenbar hat sie ein Schmuckstück zu Ehren ihrer Tochter angefertigt.

Anzeige

Die Mutter der beim Bergsteigen verunglückten Ex-Biathletin Laura Dahlmeier hat ein Schmuckstück gepostet, das von vielen Follower:innen als emotionale Erinnerung an ihre Tochter aufgefasst wird. Der Instagram-Account der gelernten Goldschmiedin Susi Dahlmeier zeigt einen Kettenanhänger mit stilisierten Bergen, von denen eine Brücke mit einem Herz zu einem Stern führt, darunter steht ein geschwungenes "L". Betitelt ist das Foto als "Brücke ins Paradies". Über den Post hatten mehrere Medien berichtet.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Viele Nutzer:innen reagierten sehr emotional auf das Schmuckstück. "Mit eurer Liebe und Urvertrauen ist sie gewachsen und gestärkt ihren eigenen Weg gegangen bis über die Brücke zu ihrem Stern", schreibt etwa eine offenbar mit der Familie bekannte Followerin. "Laura ist bestimmt gut über die Brücke ins Paradies gekommen & wacht nun als Schutzengel über euch", kommentierte eine andere.

Die 31-jährige Dahlmeier war Ende Juli beim Bergsteigen in Pakistan ums Leben gekommen. Die zweifache Biathlon-Olympiasiegerin und siebenmalige Weltmeisterin war mit ihrer Seilpartnerin am Laila Peak unterwegs, als sie auf einer Höhe von 5.700 Metern von Steinschlag getroffen wurde. Ihre Mutter Susi Dahlmeier betreibt eine Schmuckwerkstatt im oberbayerischen Krün nahe Garmisch-Partenkirchen, wo Laura Dahlmeier zu Hause war.

Anzeige
Anzeige
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Mehr News
Abnehmspritzen
News

Abnehmspritzen im Visier: Tausende Klagen in den USA wegen schwerer Nebenwirkungen

  • 20.08.2025
  • 15:38 Uhr
Recep Tayyip Erdogan und Wladimir Putin
News

Austausch zum Ukraine-Krieg: Präsident Putin telefoniert mit türkischem Amtskollegen Erdogan

  • 20.08.2025
  • 14:41 Uhr
US-Präsident Donald Trump trifft sich am 7. April 2025 mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu im Oval Office des Weißen Hauses in Washington, USA.
News

Trump erklärt Netanjahu und sich selbst zu Kriegshelden

  • 20.08.2025
  • 14:06 Uhr
Das norwegische Kreuzfahrtschiff "Nordstjernen"
News

Unfall in Warnemünde: Norwegisches Kreuzfahrtschiff rammt Ufer

  • 20.08.2025
  • 13:36 Uhr
Wahlkampf in den USA - Trump und Musk machen gemeinsame Sache
News

Trotz Zoff mit Trump: Musk lässt Parteigründung fallen

  • 20.08.2025
  • 12:22 Uhr
Vom interstellaren Kometen 3I/ATLAS erhofft sich die Wissenschaft wichtige Erkenntnisse.
News

Rätselhafter Komet rauscht durchs All: Was 3I/Atlas so interessant macht

  • 20.08.2025
  • 12:21 Uhr
Zugspitze
News

Tod am Jubiläumsgrat: 61-Jähriger stürzt an Zugspitze 400 Meter in die Tiefe

  • 20.08.2025
  • 12:00 Uhr
Weißes Haus startet eigenen TikTok-Kanal
News

Trump jetzt auch auf TikTok: Kanal des Weißen Hauses gestartet

  • 20.08.2025
  • 11:45 Uhr
Ben Hodges
News

"Putin wirksam abschrecken": US-General fordert Tausende europäische Soldaten für Ukraine-Sicherheit

  • 20.08.2025
  • 11:42 Uhr
Bundesanwaltschaft
News

Anschlagsplan auf israelische Botschaft? Anklage gegen mutmaßlichen IS-Unterstützer erhoben

  • 20.08.2025
  • 11:37 Uhr
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 20. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 20. August 2025 | 15:45

  • 10:41 Min
  • Ab 12
:newstime vom 20. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 20. August 2025 | 08:25

  • 04:56 Min
  • Ab 12
:newstime vom 19. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 19. August 2025 | 19:45

  • 25:27 Min
  • Ab 12
:newstime vom 19. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 19. August 2025 | 18:00

  • 11:07 Min
  • Ab 12
:newstime vom 19. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 19. August 2025 | 15:45

  • 10:46 Min
  • Ab 12
:newstime vom 19. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 19. August 2025 | 08:25

  • 05:16 Min
  • Ab 12
:newstime vom 18. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 18. August 2025 | 19:45

  • 23:44 Min
  • Ab 12
:newstime vom 18. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 18. August 2025 | 18:00

  • 11:16 Min
  • Ab 12
:newstime vom 18. August 2025 | 15:55
Episode

:newstime vom 18. August 2025 | 15:55

  • 10:31 Min
  • Ab 12
:newstime vom 18. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 18. August 2025 | 08:25

  • 05:25 Min
  • Ab 12