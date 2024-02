Vorsicht vor deutschem Bier: Briten-Regierung warnt Fußballfans

Die Fußball-EM in Deutschland wird von Fans heiß ersehnt. Eng damit verbunden ist auch der Genuss von deutschem Bier. Jetzt warnt das britische Außenministerium allerdings vor dem Genuss des Gerstensaftes.

Die britischen Fußballfans sind für vieles bekannt - nur nicht unbedingt für ihre Zurückhaltung, wenn es um den Genuss von Bier geht. Genau davor sollen sich die Besucher aus England, Schottland und Wales in Acht nehmen, wenn sie Deutschland zur EM besuchen. Zumindest ist das eine Empfehlung der Regierung in Großbritannien.

Stadionverbot für betrunkene Fußballfans

Eine Warnung vor deutschem Bier? Ein Aprilscherz? Ganz und gar nicht. Rechtzeitig vor der Fußball-EM in Deutschland warnt das Außenministerium in London Engländer, Schotten und Waliser vor dem Genuss des flüssigen Goldes. Denn: "das Bier in Deutschland kann stärker als in Großbritannien sein. Also trinken Sie verantwortungsvoll, kennen Sie Ihre Grenzen und respektieren Sie die örtlichen Gesetze. Es könnte passieren, dass Sie nicht ins Stadion gelassen werden, wenn Sie zu viel trinken“, die die Bild das Ministerium zitiert.

Der Ratschlag selbst stellt kein Verbot dar, sondern soll ein - gutgemeinter - Ratschlag sein. Genau der trifft den gar nicht mehr so lustigen Humor-Nerv der Briten. In der Boulevardzeitung "The Sun" meldet sich Parlamentsmitglied Kevin Foster zu Wort: "In einer Zeit, in der es so viele ernste, den Weltfrieden betreffende Themen gibt, sollte das deutsche Bier die kleinste Sorge für unser Außenministerium sein. Fans, die nach Deutschland reisen, sollten die Gastgeber und ihre Gesetze respektieren, so wie wir es von ihnen erwarten. Aber sie brauchen keine nannyhaften staatlichen Ratschläge." Ähnlich äußerte sich Benjamin Elks vom Bund der britischen Steuerzahler: "Briten, die in Berlin ein Bier trinken gehen, brauchen keine Belehrungen von spaßbefreiten Staatsdienern. Minister, zeigt diesen bemutternden Diplomaten die Rote Karte!"

Bleibt abzuwarten, ob die Warnung des Außenministeriums Gehör findet oder nicht - erwartet werden rund eine halbe Million britischer - auch durchaus durstiger - Fußballfans.

