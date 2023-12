In Hamburg wurden die Lose für die Gruppen der kommenden Europameisterschafts im nächsten Jahr gezogen. In München findet im Sommer 2024 der Auftakt mit der deutschen Mannschaft und Schottland statt.

Das Wichtigste in Kürze Für die kommende Fußball-EM 2024 stehen nun die Gruppenphasen fest.

Am 14. Juni wird die Europameisterschafts mit dem Spiel Deutschland gegen Schottland in München eröffnet.

Weitere Gegner der deutschen Mannschaft werden Ungarn und die Schweiz sein.

Die EM 24 nähert sich mit Elefantenschritten. Am Samstag (2. 12.) wurden in der Hamburger Elbphilharmonie die Gruppenphasen für das Europa Match im Sommer ausgelost. Deutschland aus der Gruppe A wird demnach beim ersten Spiel am 14. Juni 2024 in München gegen Schottland spielen. Am 19. Juni geht es dann in Stuttgart gegen Ungarn weiter. In Frankfurt am 23. Juni wird der Ball gegen die Schweiz angestoßen.

Der Auslosung zufolge könnten mögliche Gegner Spanien, Kroatien, Italien, Dänemark oder England sein. Gerade das Achtelfinale könnt für die Mannschaft des Trainers Julian Nagelsmann schwer werden.

Freude über Auslosung bei Nagelsmann

"Das ist keine Todesgruppe, aber es gibt keine wirklich schlechten Gegner", kommentierte Nagelsmann die Auslosung. "Ungarn und die Schweiz haben einige Bundesligaspieler, auch einige, die ich selbst trainiert habe. Das sind, glaube ich, spannende Duelle", fügte er hinzu.

Auf das Auftaktturnier freut sich Nagelmann besonders. "Das wird ein Brett zum Auftakt, aber ein schönes Brett, weil wir ein emotionales Spiel erwarten", so der 36-jährige Bundestrainer. "Nicht vorher zu viel palavern", sagte er bescheiden. "Wir haben einen Weg zu gehen, den wir gehen wollen"

Glücklicherweise wird Deutschland in frühen Phasen des Turniers nicht gegen die Niederlande oder Titelverteidiger Italien spielen. Besonders dieser muss es in den ersten Runden mit Spanien und Kroatien aufnehmen.

"Ich bin ehrlich: Natürlich gab es eine Konstellation in Topf 3 und 4 mit Holland und Italien, wenn du mit denen in die Gruppe kommst, ist das natürlich eine sogenannte Hammer- oder Todesgruppe, aber das ist uns erspart geblieben", so der DFB-Sportdirektor, Rudi Völler zu den Ergebnissen der Auslosung. "Wir sind nicht in der Situation, dass wir irgendwelche Gegner nicht respektieren oder auf die leichte Schulter nehmen, diese Zeiten sind vorbei", ergänzte Völler.

Gestört wurde die Zeremonie in Hamburg von einem merkwürdig klingenden Unterton in der Begleitmusik. Gäste im Konzertsaal und auch UEFA-Funktionär Giorgio Marchetti als Ziehungsleiter hörten zunächst ein Geräusch wie ein Babyschreien, später klang es wie das Stöhnen einer Frau. Auch die UEFA bestätigte diese Eindrücke, konnte aber zunächst keine Erklärung dafür geben. Auch im TV und im UEFA-Stream waren die Töne zu hören.