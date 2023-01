Brückentage im Jahr 2023 sinnvoll nutzen

Im abgelaufenen Jahr gab es nur selten Feiertage unter der Woche. 2023 ändert sich das. Dank Brückentagen gibt es mit wenig Urlaubstagen viel Freizeit.

2023 fällt nur ein einziger Feiertag auf einen Sonntag: Neujahr. Berufstätige können von den übrigen Feiertagen durchaus profitieren. Durch eine gute Kombination von Urlaubs- und Feiertagen kann viel Zeit für die Familie, das Hobby oder einfach zur Erholung drin sein.

Zum Beispiel gibt es viermal die Chance auf ein verlängertes Wochenende – mit nur einem Urlaubstag. Christi Himmelfahrt (18. Mai) und Fronleichnam (8. Juni) fallen wie immer auf einen Donnerstag. Mariä Himmelfahrt (15. August) ist 2023 an einem Dienstag – diesen Feiertag gibt es allerdings nur im Saarland und Bayern in Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung. Über den Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober), der an einem Dienstag ist, darf sich hingegen ganz Deutschland freuen.

Aus acht Urlaubstagen werden 16 Tage Freizeit

Der Feiertag Allerheiligen (1. November) fällt auf einen Mittwoch – Allerheiligen plus zwei Urlaubstage im Anschluss macht, inklusive Wochenende, fünf freie Tage am Stück. Aber: Nur in den katholisch geprägten Bundesländern Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland ist es ein gesetzlicher Feiertag. Der Reformationstag (31. Oktober) ist hingegen in neun anderen Bundesländern ein arbeitsfreier Tag: Hamburg, Bremen, Niedersachsen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. Dieser fällt 2023 auf einen Dienstag.

Mit vier Tagen Urlaub vor Karfreitag (7. April) und vier nach Ostermontag (10. April) kommen insgesamt 16 freie Tage zustande – eine Verdopplung der Freizeit winkt. Auch Christi Himmelfahrt und Pfingsten bietet sich an: Mit sechs freien Tagen nach Christi Himmelfahrt (18. Mai) bis zum Pfingstwochenende haben Arbeitnehmer:innen mit dem Pfingstmontag (29. Mai) die Chance auf zwölf freie Tage am Stück. Dazu den Tag nach Christi Himmelfahrt, ein Freitag, und die kommende Woche Urlaub nehmen und wie zu Ostern verdoppeln.

Weihnachten liegt 2023 sehr gut

Karfreitag, Ostermontag und Pfingstmontag sorgen jedes Jahr für ein verlängertes Wochenende – auch ohne Urlaubsantrag. 2023 fallen zudem Heilige Drei Könige (6. Januar), Tag der Arbeit (1. Mai) und der erste Weihnachtsfeiertag (25. Dezember) auf einen Montag oder Freitag. Weihnachten liegt im kommenden Jahr sehr gut. Der erste und zweite Weihnachtsfeiertag sind ein Montag und ein Dienstag: ein Vier-Tage-Wochenende ohne Urlaubstage.

Drei Urlaubstage "zwischen den Jahren" ergeben Ende 2023 zehn freie Tage am Stück. Denn: Neujahr 2024 fällt auf einen Montag. Heiligabend und Silvester, für die in der Regel ein halber Tag Urlaub genommen werden muss, fallen nächstes Jahr auf einen Sonntag. Diese können also auch eingespart werden.

Die wichtigen gesetzlichen Feiertage 2023 im Überblick:

Sonntag, 1. Januar: Neujahr

Freitag, 6. Januar: Heilige Drei Könige (nur in Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen-Anhalt)

Freitag, 7. April: Karfreitag

Montag, 10. April: Ostermontag

Montag, 1. Mai: Tag der Arbeit

Donnerstag, 18. Mai: Christi Himmelfahrt

Montag, 29. Mai: Pfingstmontag

Donnerstag, 8. Juni: Fronleichnam (nur in katholischen Bundesländern)

Dienstag, 15. August: Mariä Himmelfahrt (nur in Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung)

Dienstag, 3. Oktober: Tag der Deutschen Einheit

Dienstag 31. Oktober: Reformationstag (nur in Norddeutschland und neuen Bundesländern)

Mittwoch, 1. November: Allerheiligen (nur in katholischen Bundesländern)

Montag, 25. Dezember: Erster Weihnachtsfeiertag

Dienstag, 26. Dezember: Zweiter Weihnachtsfeiertag