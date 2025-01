Brutaler Angriff vereitelt: Polizei stoppt Macheten-Angreifer am Essener Hauptbahnhof

Ein 41-Jähriger attackiert am Essener Hauptbahnhof einen anderen Mann mit einer Machete. Bundespolizisten halten ihn auf - doch der Mann wirft die Machete in Richtung von Menschen.

Ein 41-Jähriger mit einer Machete ist am Essener Hauptbahnhof bei einem Angriff auf einen anderen Mann von Bundespolizist:innen gestoppt worden. Er warf die Machete daraufhin in die Richtung von Menschen und flüchtete, wie die Polizei mitteilte. Die Beamt:innen stoppten den Mann und nahmen ihn widerstandslos fest. Verletzt wurde bei den Geschehnissen am Donnerstagabend (23. Januar) niemand.

Die Bundespolizist:innen kamen wohl gerade zur rechten Zeit, denn der 41-Jährige soll in dem Moment versucht haben, mit der Machete auf den Kopf des anderen Mannes "einzuwirken", wie die Polizei mitteilte. Die Androhung von Schusswaffengebrauch durch die Polizist:innen habe ihn davon abgehalten. Er habe die Machete über ein Geländer geworfen und sie sei auf eine Treppe gefallen, auf der sich mehrere Menschen befunden hätten - getroffen worden sei aber niemand.

Bei der Durchsuchung des Verdächtigen fanden die Beamt:innen unter anderem Kokain. Zudem ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,4 Promille. Durch eine Überwachungskamera wurde laut Polizei festgestellt, dass der 41-Jährige und der andere Mann zuvor eine verbale Auseinandersetzung hatten. Der Angreifer soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden.