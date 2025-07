Trump ernennt umstrittenen "Alpha-Mann" Nick Adams zum Botschafter in Malaysia

Donald Trump hat einen seiner lautesten Unterstützer für einen diplomatischen Posten nominiert: Nick Adams, ein australisch-amerikanischer Influencer, der sich selbst als "Alpha-Mann" bezeichnet und durch seine Begeisterung für Hooters bekannt wurde.

Donald Trump hat Nick Adams als neuen US-Botschafter in Malaysia vorgeschlagen. Adams, ein umstrittener australisch-amerikanischer Influencer, ist vor allem für seine provokanten Auftritte in den sozialen Medien bekannt. Seinen Durchbruch erlebte er 2016, als Trump sein Buch "Green Card Warrior: Mein Streben nach legaler Einwanderung in einem System für Illegale" auf Twitter, heute X, überschwänglich lobte.

Seitdem hat Adams mehrere Bücher veröffentlicht, in denen er Joe Biden unter anderem als "gefährlichsten Präsidenten der Geschichte" bezeichnet und Trump sowie Winston Churchill als "Verteidiger der westlichen Zivilisation" feiert.

In einem Video auf X sagte Adams: "Es ist nichts Geringeres als eine Ehre meines Lebens, den guten Willen des Präsidenten zu überbringen und ihn an das großartige Volk von Malaysia weiterzugeben."

Selbsternannter "Alpha-Mann" für diplomatische Mission

Adams wurde in Australien geboren und war dort in der Lokalpolitik aktiv. Seine Parteikollegen warfen ihm jedoch öffentlich parteischädigendes Verhalten vor, das beinahe zum Parteiausschluss geführt hätte. 2021 wurde er US-Staatsbürger. In den USA erlangte er in konservativen Kreisen größere Bekanntheit, unter anderem durch seine wiederholten Auftritte bei Fox News. Dort sprach der Konservative über Themen wie Einwanderung und politische Korrektheit.

Kontroverse Vergangenheit und Online-Kult um Hooters

Besonders auffällig: Adams hat in den letzten vier Jahren über 500 Mal über die Restaurantkette Hooters getwittert – und sie wiederholt als "große amerikanische Institution" gefeiert. Eltern rief er dazu auf, ihre Kinder in die Kette mitzunehmen, um "echte Alpha-Männer" zu erziehen.

Als die Restaurantkette Anfang des Jahres in finanzielle Schieflage geriet, suchte Nick Adams die Schuld beim damaligen Präsidenten Joe Biden. "Crooked Joe Bidens Vermächtnis ist eines von Katastrophen, Kriminalität und Korruption. Es hat leider ein weiteres Opfer gefordert", schrieb er.

Trump: "Ein unglaublicher Patriot"

Trump lobte Adams am Donnerstag (10. Juli) auf Social Media als "unglaublichen Patrioten und erfolgreichen Unternehmer". Seine Liebe und Hingabe zu den USA seien "eine Inspiration", so der US-Präsident. Bereits 2020 hatte Trump ihn für den Vorstand des Woodrow Wilson Centers nominiert, ein staatlich unterstützter, aber unabhängig arbeitender Think Tank, dessen Mitglied er bis heute ist.

Adams leitet außerdem die Non-Profit-Organisation "Foundation for Liberty and American Greatness", die sich laut eigener Aussage der Vermittlung amerikanischer Werte an Kinder widmet. Sollte der US-Senat die Nominierung bestätigen, würde Adams den bisherigen Botschafter Edgard Kagan ablösen, der 2023 von Präsident Biden ernannt wurde.