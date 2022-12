Bundesbank: Über zwölf Milliarden D-Mark noch nicht umgetauscht

Deutschland hortet alte D-Mark-Bestände. Über zwölf Milliarden Mark wurde bisher nicht in Euro umgetauscht. In diesem Jahr waren es knapp 50 Millionen D-Mark, die gewechselt wurden.

"Viele wissen gar nicht, auf welchem Schatz sie sitzen", erklärt die Bundesbank. Seit 21 Jahren haben wir in Deutschland den Euro. Der Gesamtwert der noch nicht umgetauschten Bestände an D-Mark beträgt knapp 12,3 Milliarden Mark – das sind umgerechnet etwa 6,29 Milliarden Euro.

Alleine Münzgeld im Wert von 6,6 Milliarden Mark soll demnach noch im Umlauf sein. Insgesamt seien im laufenden Jahr bis Ende November mehr als 49 Millionen D-Mark in Euro umgetauscht worden. Damit stieg das Wechselvolumen im Vergleich zum Vorjahr das erste Mal seit 2018 wieder, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet.

"Erinnerung an die Zeit der D-Mark"

Bundesbank-Vorstandsmitglied Johannes Beermann führt dies auf die Coronapandemie zurück. Das Dienstleistungsangebot der Bundesbank-Filialen war eingeschränkt und deswegen sei es schwieriger gewesen, D-Mark zu tauschen. Dadurch könnten sich Bestände angesammelt haben, die nun in Euro umgetauscht wurden.

"Deutschland ist eins von sechs Ländern im Euroraum, die sowohl nationale Banknoten als auch nationale Münzen unbefristet umtauschen", sagt er. Einen Euro bekommt man für 1,95583 D-Mark – der Wechselkurs ist nach wie vor unverändert.

Manche Menschen bewahrten Banknoten "als Erinnerung an die Zeit der D-Mark", erklärt Beermann. Es käme vor, "dass viele Bürgerinnen und Bürger gar nicht wissen, auf welchem Schatz sie eigentlich sitzen", so die Bundesbank. "Oftmals sind alte DM in Vergessenheit geraten oder verloren gegangen und tauchen erst nach Jahren wieder auf."